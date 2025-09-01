بنك القاهرة عمان
طلبة فيلادلفيا يتصدرون المعرض العربي الدولي للأثاث ويحصدون المركز الأول بتصاميمهم المبتكرة

46 ثانية ago
طلبة فيلادلفيا يتصدرون المعرض العربي الدولي للأثاث ويحصدون المركز الأول بتصاميمهم المبتكرة

وطنا اليوم:حصدت كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا، ممثلةً بقسم التصميم الداخلي، المركز الأول في مسابقة أفضل مشاريع طلبة التصميم الداخلي، وذلك ضمن فعاليات المعرض العربي الدولي للأثاث، الذي أُقيم في العاصمة عمّان خلال الفترة 19 – 22 آب 2025، بمشاركة عدد من الجامعات الأردنية والشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والتصميم الداخلي.
وتمثلت مشاركة الكلية في عرض مشاريع طلبتها المتميزة، ضمن المسابقة التي تهدف إلى إعداد الطلبة لسوق العمل، ومنحهم فرص توظيف مباشرة في كبرى الشركات العاملة في قطاع التصميم الداخلي وصناعة الأثاث.
وتأهل بالمسابقة ثلاثة من طلبة قسم التصميم الداخلي في جامعة فيلادلفيا، وهم: دارا الحفار، آلاء العوادين، وآيات البدوي، حيث حصدت الطالبة آيات البدوي المركز الأول على مستوى قسم التصميم الداخلي في جامعة فيلادلفيا، قبل أن تتأهل إلى المنافسة النهائية بين الجامعات الأردنية، حيث واصلت تفوقها لتحصد المركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية المشاركة في المسابقة، وقد توّج هذا الإنجاز بمنحها عقد توظيف فوري من شركة إمداد للعمارة والتصميم التابعة للقوات المسلحة الأردنية، تقديراً لإبداعها وتميّز مشروعها التصميمي
وشهد المعرض تنظيم سلسلة من المحاضرات الأكاديمية اللامنهجية، قدّمها نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية في أقسام التصميم الداخلي من مختلف الجامعات الأردنية.
وبرزت مشاركة قسم التصميم الداخلي في جامعة فيلادلفيا من خلال ثلاث محاضرات متخصصة، حيث قدّم الأستاذ محمد عبابنة في اليوم الأول محاضرة بعنوان “الخامات الذكية – ثورة في تصميم المساحات الداخلية وصناعة الأثاث”، فيما تناولت الدكتورة حنان أبو كركي في اليوم الثاني موضوع “تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في التصميم الداخلي والأثاث”. أما اليوم الثالث، قدّم فيه الأستاذ صلاح الدين الرويعي محاضرة حول “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصميم الداخلي وتصميم الأثاث”.
وتعقيبًا على الإنجاز الجديد للكلية، أكد عميد كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا الدكتور علاء عبيدات، أن هذا الإنجاز يمثل دليلاً واضحًا على كفاءة مخرجات الجامعة الأكاديمية، ويجسد رؤيتها في إعداد جيل من المصممين المؤهلين علمياً وعملياً، والقادرين على المنافسة والإبداع في سوق العمل محلياً وإقليمي


