وطنا اليوم:كشف مبعوث الولايات المتحدة الخاص، توم برّاك، عن تحول جذري في المفهوم “الإسرائيلي” للحدود والمناطق المجاورة بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وجاءت تصريحاته خلال مقابلة بودكاست نُشرت مؤخرا، حيث قال: “في نظر “إسرائيل”، هذه الخطوط والحدود التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو لا معنى لها”. وأضاف: “سيذهبون حيثما يشاؤون، وقتما يشاؤون، ويفعلون ما يشاؤون لحماية “الإسرائيليين”.
مؤكدا أن “إسرائيل” ستتخذ أي إجراءات تراها ضرورية لحماية أمنها ومنع تكرار، ما حدث في السابع من أكتوبر عام 2023
مبعوث ترمب : إسرائيل لم تعد تعترف بحدود سايكس بيكو
