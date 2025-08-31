مبعوث ترمب : إسرائيل لم تعد تعترف بحدود سايكس بيكو

وطنا اليوم:كشف مبعوث الولايات المتحدة الخاص، توم برّاك، عن تحول جذري في المفهوم “الإسرائيلي” للحدود والمناطق المجاورة بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وجاءت تصريحاته خلال مقابلة بودكاست نُشرت مؤخرا، حيث قال: “في نظر “إسرائيل”، هذه الخطوط والحدود التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو لا معنى لها”. وأضاف: “سيذهبون حيثما يشاؤون، وقتما يشاؤون، ويفعلون ما يشاؤون لحماية “الإسرائيليين”.

مؤكدا أن “إسرائيل” ستتخذ أي إجراءات تراها ضرورية لحماية أمنها ومنع تكرار، ما حدث في السابع من أكتوبر عام 2023