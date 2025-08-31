بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مبعوث ترمب : إسرائيل لم تعد تعترف بحدود سايكس بيكو

31 أغسطس 2025
مبعوث ترمب : إسرائيل لم تعد تعترف بحدود سايكس بيكو

وطنا اليوم:كشف مبعوث الولايات المتحدة الخاص، توم برّاك، عن تحول جذري في المفهوم “الإسرائيلي” للحدود والمناطق المجاورة بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وجاءت تصريحاته خلال مقابلة بودكاست نُشرت مؤخرا، حيث قال: “في نظر “إسرائيل”، هذه الخطوط والحدود التي رسمتها اتفاقية سايكس بيكو لا معنى لها”. وأضاف: “سيذهبون حيثما يشاؤون، وقتما يشاؤون، ويفعلون ما يشاؤون لحماية “الإسرائيليين”.
مؤكدا أن “إسرائيل” ستتخذ أي إجراءات تراها ضرورية لحماية أمنها ومنع تكرار، ما حدث في السابع من أكتوبر عام 2023


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:54

جسر الإنسانية: بين الصدق والخداع

22:25

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي أبو ربيحة والكرادشة والمناصير

21:21

المهارات الرقمية للصفوف الأساسية: خطوة استراتيجية تواجه تحديات بيداغوجية

20:34

ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص وبرفقته 5 طلاب في عمّان

20:27

افراح بني صخر .. الحمّـاد والجبور نسايب

20:12

نزع سلاح المقاومة العربية

20:09

توجه حكومي لإطلاق مشروع شامل يهدف إلى تجميل الفضاءات العامة

20:04

انتشار فيروس جديد شبيه بكورونا في غزة

19:51

قرارات مجلس الوزراء اليوم الاحد – تفاصيل

19:47

المجالي يبدأ أعماله ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية

19:15

الملكة رانيا العبدالله ايقونه وطنية خالدة للمرأة الأردنية العربية والنموذج والقدوة الرائدة.

19:14

رئيس الأعيان : طموحات الملك الوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية

وفيات
وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن