البدور: شفتات مسائية ودوام سبت لإنهاء تأخير مواعيد الأشعة خلال أشهر قليلة

أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، عن بدء تنفيذ خطة شاملة اعتباراً من يوم الاثنين 1 أيلول 2025، تهدف إلى إنهاء مشكلة تأخر مواعيد صور الأشعة في المستشفيات الحكومية، وتقليص فترات انتظار المرضى بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح البدور أن الخطة تستهدف خمسة مستشفيات رئيسية تشهد ضغطاً وتراكماً في مواعيد التصوير بالرنين المغناطيسي، وهي: مستشفى البشير، الحسين السلط الجديد، الزرقاء الحكومي، الأميرة بسمة، والكرك الحكومي. وسيجري رفع عدد الفحوصات الشهرية فيها من 5,700 إلى نحو 13,000 صورة، أي بزيادة تتجاوز 7,000 صورة إضافية شهرياً.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادة ستتحقق عبر إعادة هيكلة جداول العمل لتشمل تفعيل الشفتات المسائية (Shift B) لفنيي الأشعة، إضافة إلى اعتماد دوام أيام السبت في تسعة مستشفيات حكومية، تضم المستشفيات الخمسة المستهدفة، إلى جانب مستشفيات (التوتنجي، معاذ بن جبل، الرمثا، النديم). كما ستبدأ بعض المستشفيات باستقبال المرضى لإجراء الفحوصات اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، بهدف رفع القدرة التشغيلية وتقليل فترات الانتظار.

وأكد البدور أن الوزارة تتابع بشكل دوري مؤشرات الإنجاز لضمان الالتزام بالأهداف المرسومة، مبيناً أن هذه الإجراءات لن تسهم فقط في حل مشكلة تراكم قوائم الانتظار، بل ستُحدث تحسناً واضحاً في سرعة التشخيص الطبي، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.