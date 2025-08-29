بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نتنياهو يبحث خطة لاستبدال قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر

29 أغسطس 2025
A Palestinian girl talks on her mobile phone passes by Israeli soldiers during a visit by former Israeli soldier Elor Azaria to friends in the settlement of Tal Rumeida in the occupied West Bank city of Hebron on July 3, 2018. - Azaria, a former Israeli soldier who was convicted of manslaughter and sentenced to 18 months imprisonment for killing a wounded and incapacitated Palestinian assailant, was initially condemned to 18 months in prison for the 2016 killing of Abdul Fatah al-Sharif in the occupied West Bank city of Hebron. His term was later reduced the term by four months and in March 2018 a parole board ordered a further cut, with him being released on May 8. (Photo by HAZEM BADER / AFP) (Photo credit should read HAZEM BADER/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:في تطور خطير، كشفت القناة 15 العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يعقد اليوم اجتماعاً لبحث خطة استراتيجية لا تهدف فقط إلى استبدال السلطة الفلسطينية في الخليل، بل إلى فصل المدينة بالكامل عن مناطق سيادة السلطة في الضفة الغربية. وتعتمد الخطة على تمكين زعماء العشائر كبديل إداري وأمني.
بحسب التسريبات الجديدة التي أوردتها القناة العبرية ، فإن الهدف النهائي للخطة يتجاوز مجرد تغيير إداري، ليصل إلى عزل مدينة الخليل سياسياً وجغرافياً عن بقية مناطق الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
هذه الخطوة، إن تمت، تمثل تطبيقاً عملياً لسياسة التفتيت الجغرافي، وتهدف إلى خلق كانتونات معزولة يصعب ربطها في أي تسوية مستقبلية.

آلية التنفيذ: تقويض السلطة وتمكين العشائر
لتحقيق هدف الفصل، تقوم الخطة على سحب البساط من تحت أقدام مؤسسات السلطة الفلسطينية في الخليل.
ووفقاً للتسريبات، فإن الاجتماع الذي يقوده نتنياهو يدرس منح صلاحيات إدارية وأمنية واسعة لزعماء العشائر والعائلات الكبرى، في محاولة لخلق هيكل حكم محلي بديل، لا ولاء له للسلطة المركزية في رام الله.

تداعيات خطيرة: “نموذج غزة” في قلب الضفة
يرى مراقبون أن هذه الخطة تندرج ضمن رؤية الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، وتطبيق “نموذج حكم العشائر” الذي طُرح سابقاً لقطاع غزة.
ويهدف الاحتلال من خلال ذلك إلى إيجاد قيادات محلية تفتقر إلى مشروع وطني جامع، مما يسهل السيطرة الأمنية الكاملة على المدينة، ويقضي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

ردود فعل متوقعة وتحذيرات من الفوضى
من المتوقع أن تثير هذه الخطة، في حال تأكيدها، ردود فعل غاضبة من السلطة الفلسطينية التي ستعتبرها “إعلان حرب” على وجودها ومؤسساتها.
كما يحذر خبراء من أن الاعتماد على الهياكل العشائرية في إدارة مدينة معقدة مثل الخليل قد يفتح الباب أمام صراعات داخلية على النفوذ، ويهدد بإدخال المنطقة في دوامة من الفوضى الأمنية التي ستخدم في النهاية أجندة الاحتلال


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

مؤسسة المدرسة: تعطّش للسلطة

21:53

برعاية النائب هالة الجراح… كرنفال “توجيهي إربد” يكرم المتفوقين

20:42

إعلان قائمة النشامى لمواجهتي روسيا والدومينيكان وديا

20:35

أبو عبيدة يتوعد جيش العدو بـ دروس قاسية وأسر جنود جدد حال اجتياح غزة

20:19

عطوة اعتراف بإطلاق النار على زوجة النائب السابق أبو سويلم

20:09

واشنطن تفرض رسوما جمركية على الطرود الصغيرة القادمة من أنحاء العالم

20:02

عجلون تستقبل نحو 25 ألف زائر لمواقعها السياحية والاثرية والطبيعية

19:55

وزير الخارجية: نتنياهو من يعرقل عملية السلام ولا يريد وقف إطلاق النار في غزة

19:48

واشنطن تلغي تأشيرات وفد فلسطين قبيل مؤتمر حل الدولتين

19:43

رئيس فرسان التغيير يستقبل رئيس الإتحاد العربي للتطوع والوفد المرافق له

19:18

بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

19:17

من جماليات البيان القرآني .. أهي سِقايةٌ أم صُواعُ المَلِك في سورةِ يوسف

وفيات
وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاته