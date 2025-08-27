بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي بني عواد والجوارنة والديري وخير والعبابنة

23 ثانية ago
مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي بني عواد والجوارنة والديري وخير والعبابنة

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرتي بني عواد والجوارنة، وإلى آل الديري وآل خير وعشيرة العبابنة.

ففي منطقة عنبة بلواء المزار الشمالي، في محافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج علي محمد بني عواد والمرحومة زوجته نجاح الجوارنة، والد ووالدة العقيد المتقاعد إسامة بني عواد، تعازي ومواساة جلالة لملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي بني عواد والجوارنة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدهما بواسع رحمته.

وفي منطقة دابوق، في العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة منور عبدالرؤوف خير، ارملة المرحوم سليمان الديري، أمين عام وزارة المالية الأسبق، وشقيقة اللواء المتقاعد نور الدين خير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل الديري وخير، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة العبانة بوفاة سعيد حمد العبابنة، شقيق النائب الأسبق ماجد العبابنة، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العبابنة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ إربد رضوان العتوم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:42

الأمن العام: لا إلغاء لمنصة الحجز المسبق المعمول بها على جسر الملك حسين

20:36

حزب الله يقرع طبول الحرب على مواقع التواصل

20:16

مركز تطوير الأعمال(BDC) يزور البريد الأردني يرافقة 25 جمعية إنتاجية من مختلف محافظات المملكة

20:13

أمانة عمّان: رفع 878 حاجزا إسمنتيا و5100 عائق من الشوارع

20:03

وصول الدفعة العاشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج

20:01

مشوقة يسأل رئيس الوزراء عن إجراءات الرقابة والمحاسبة في مؤسسة الغذاء والدواء

19:58

ياسمين عبد العزيز تطل بإعلان غنائي مع أحمد سعد

19:53

وزارة الأشغال تبدأ بتنفيذ أعمال تأهيل جسر الثامن

19:49

الملك: زيارة مثمرة لكازاخستان التي تشهد تقدما ملحوظا

19:46

الجغبير: اهتمام ملكي بتعزيز التبادل التجاري مع كازاخستان

19:44

القطاعان التجاري والصناعي يشاركان بالمنتدى الأردني – الكازاخستاني

19:23

رغد عبدالله.. الأولى على الاردن في التوجيهي بنظامه الجديد

وفيات
وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025