تفعيل رابط نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” للعام الدراسي 2025 ستعلن ما بين الساعة الرابعة والخامسة من مساء اليوم.

ويمكن لطلبة الثانوية العامة الاطلاع على نتائجهم من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي: (https://tawjihi.jo/)

كما تعقد الوزارة مؤتمراً صحفياً عند الساعة السادسة مساءً، للإعلان عن نسب النجاح في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية، بالإضافة إلى الكشف عن أسماء الطلبة الأوائل.