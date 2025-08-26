مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

وطنا اليوم:عقد مركز الملك عبدالله الثاني للتميز أولى الورش التشاركية ضمن سلسلة ورشات تهدف إلى مناقشة وصياغة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب العلاقة في الجهات الحكومية والجامعات الرسمية.

وهدفت الورشة، إلى تعزيز مبدأ التشاركية في بناء استراتيجية واقعية وشاملة تنسجم مع تطلعات الشركاء وتدعم جهود التميز المؤسسي في القطاع الحكومي. وتم خلال الورشة مناقشة أبرز التحديات والفرص، واستعراض التوجهات المستقبلية للمركز والمرتكزة الى تفعيل وتعزيز دور المركز في نشر ثقافة التميز والابتكار بالتواؤم مع التوجهات والرؤى الوطنية الشاملة للتحديث الاقتصادي والاداري والسياسي.

واستعرضت المهندسة وداد قطيشات، المدير التنفيذي للمركز، في بداية الورشة أهدافها بالتركيز على أهمية التشاركية مع الجهات ذات العلاقة، إضافةً إلى استعراض واقع الحال في المركز، وأبرز الإنجازات والتحديات، بالإضافة إلى التوجهات الاستراتيجية المقترحة للأعوام القادمة. وركزت على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المعنية، وتطوير العمليات الفنية المرتبطة بالجائزة، إلى جانب تحسين منهجية التقييم بما يعزز العدالة والكفاءة. كما تطرق إلى أهمية الاستفادة من نتائج الجائزة كأداة فاعلة لنشر ثقافة التميز والابتكار داخل المؤسسات، وتعزيز قدراتها في مجالات التطوير والتحسين المستمر.

كما أكدت المهندسة قطيشات على أهمية هذه اللقاءات التفاعلية في ضمان شمولية الرؤية المستقبلية واستجابتها لاحتياجات وتطلعات الجهات المعنية، مؤكدين التزام المركز بمواصلة العمل بالشراكة مع جميع أصحاب العلاقة للوصول إلى استراتيجية طموحة وقابلة للتنفيذ.

وتأتي هذه الورشة كخطوة أولى ضمن سلسلة من الورشات التي سيعقدها المركز خلال الفترة القادمة لضمان مشاركة أوسع والاستفادة من مختلف الخبرات في بناء استراتيجية تعكس التوجهات الوطنية في مجال التميز.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يسعى ليكون المحفز الرئيسي للتميز والابتكار وتعزيز الأداء المستدام، من خلال نشر ثقافة التميز وتطوير القدرات والمهارات وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير المؤسسات والأفراد، وتحقيق أداء وطني متميز ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطن وتعزيز مكانة الأردن التنافسية عالمياً.