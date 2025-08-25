بنك القاهرة عمان
إنستغرام تتيح لمنتجي المحتوى ربط مقاطع ريلز في سلسلة واحدة

25 أغسطس 2025
إنستغرام تتيح لمنتجي المحتوى ربط مقاطع ريلز في سلسلة واحدة

وطنا اليوم:بدأت منصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستغرام السماح لمنتجي المحتوى ربط عدة مقاطع فيديوريلز في سلسلة واحدة، ما يتيح للمستخدمين متابعة المحتوى ذي الصلة واكتشافه.
وذكرت المنصة أن الخاصية الجديدة لاقت إقبالاً كبيراً، وأنها ستتيح سرد قصص أكثر ثراءً، مع الحفاظ على تفاعل الجمهور لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى زيادة وقت المشاهدة، لافتة إلى حرصها على تحويل المشاهدين العاديين إلى متابعين.
وأوضح موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن الخاصية الجديدة، المتاحة بالفعل على منصة تيك توك المنافسة، تسهل على المشاهدين، حيث تمكن منشئي المحتوى من تنظيم مقاطع الفيديو ذات الصلة ليسهل على المشاهدين متابعتها.
وتتيح الميزة الجديدة، لمنشئي المحتوى ربط مقاطع الفيديوهات معاً عند إضافة التعليقات التوضيحية أو بالنقر على القائمة الفرعية في مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها سابقاً، وهو ما يعفي المشاهدين من عناء التمرير أو البحث عن أجزاء مختلفة، كما تسهّل العثور على المحتوى ومتابعته على المنصة.
وعلى سبيل المثال، إذا كان منشئ المحتوى ينتج سلسلة متنوعة من الفيديوهات، فإنه يمكنه الآن تجميعها وربطها معاً في سلسلة واحدة ، ما يمكن المستخدمين من الانتقال إلى المقطع التالي باستخدام زر جديد أسفل يسار المقطع.


