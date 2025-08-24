النقل البري: بصدد التوسع بنظام الدفع الإلكتروني في الحافلات بجميع المحافظات

وطنا اليوم:أكدت الناطقة الإعلامية باسم هيئة النقل البري، عبلة الوشاح، أن الهيئة بصدد التوسع في تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني في حافلات النقل العام لتشمل كافة محافظات المملكة، بعد نجاح التجربة في العاصمة عمّان وعدد من الخطوط الرئيسية بين المحافظات.

وقالت الوشاح، الأحد، إن مشروع النقل المنتظم الذي أطلقته الحكومة بدعم حكومي بدأ بـ 128 حافلة تعمل بترددات منتظمة وتطبّق الدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت فعاليتها في تسهيل خدمة الراكب، وتسريع عملية الصعود والنزول، وضمان تحصيل الأجور ضمن منظومة مؤتمتة.

وأضافت أن عملية الدفع الإلكتروني في الحافلات ليست مجرد بطاقة ممغنطة، وإنما هي جزء من منظومة متكاملة تشمل المراقبة وتتبع الحافلات وقراءة مسار الرحلة، من حيث عدد الركاب، وأوقات الذروة، وأماكن الضغط المرتفع، الأمر الذي يسهم في تطوير الخدمة وتحسين كفاءتها.

وكشفت الوشاح عن خطط الهيئة لإلزام خطوط نقل طلاب الجامعات باستخدام الدفع الإلكتروني، لافتة النظر إلى أن هذه الخطوة بدأت بالفعل على خط عمّان – الزرقاء إضافة إلى باص عمّان السريع. وأشارت إلى أن التجربة لاقت إقبالاً واسعاً ورغبة كبيرة من مستخدمي وسائل النقل العام.

وبينت أن التوسع في إدخال أجهزة الدفع الإلكتروني إلى كافة وسائل النقل يتطلب موازنات وخططا زمنية واضحة، مؤكدة أن الخطوط المدعومة حكوميا تم تخصيص موازنات لها ضمن موازنة الهيئة، فيما تُلزم شركات النقل المستثمرة بالالتزام بتركيب الأجهزة وفق العقود المبرمة معها