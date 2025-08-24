بنك القاهرة عمان
وزير النقل يؤكد الحرص على تذليل العقبات أمام انسياب البضائع والشاحنات مع سوريا

24 أغسطس 2025
وطنا اليوم:التقى وزير النقل الدكتور نضال القطامين في مكتبه اليوم السفير الأردني في سوريا الدكتور سفيان القضاة، بحضور امين عام الوزارة فارس ابو دية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تسهيل حركة النقل من الأردن وعبر الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه عمل الشاحنات الأردنية والحلول الممكنة لمعالجتها.
وأكد الوزير خلال اللقاء حرص وزارة النقل على متابعة مختلف القضايا المرتبطة بقطاع النقل مع الجانب السوري، وتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة البضائع والشاحنات، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم النشاط التجاري وتعزيز التبادل الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني


