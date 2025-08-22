مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

– 11 فعالية غنائية و5 ندوات ثقافية و6 فعاليات فنية للأطفال واكلات شعبية.

– أيمن سماوي: مستمرون بمهرجاننا ومصرون على الفرح

وطنا اليوم:تعود الاضواء اعتباراً من الساعة السابعة من مساء يوم غد السبت 23/8/2055، إلى مدينة الفحيص، مع انطلاق الدورة الثانية والثلاثين من “مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة”، الذي يقام برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وتسمر حتى مساء الخميس 28/8/2025.

ويقام حفل افتتاح المهرجان في “مسرح القناطر”، حيث تقدم احتفالية “حبيب جريس”، المؤلفة من قصائد المرحومين الشاعرين حبيب الزيودي وجريس سماوي، باشراف وتنفيذ وبرؤية الدكتور محمد واصف وأداء عدد من الفنانين.

وكان رئيس نادي شباب الفحيص/ المدير التنفيذي لمهرجان الفحيص، أيمن سماوي، قد أعلن مؤخراً، تفاصيل برنامج المهرجان، مؤكداً أن المهرجان مستمر وأهالي الأردن عموماً والفحيص خصوصاً مصرون على الفرح.

وتتوزع فعاليات المهرجان هذا العام، بين “مسرح القناطر” الذي تقام على خشبته الفعاليات الموسيقية والفنية، و”المتحف الكنسي/ منبر خالد منيزل” الذي ستقام عليه الفعاليات الثقافية، فضلاً عن “دارة حمزة”، و”جمعية الفريحات” التي ستقام فيهما مجموعة من الأنشطة المصاحبة لفعاليات المهرجان، فضلاً عن البازارت وفعاليات الأكلات الشعبية ومسرح الدمى، ومعرضا للوحات وعزفا على الناي والبيانو وورشة فن للاطفال، وكذلك فقرات فنية للفنانين أيمن الفرد وينال المصري وسيف الحوامدة.

وتنطلق الفعاليات اليومية للمهرجان، اعتباراً من السابعة من مساء يوم الأحد 24/8، إذ يستضيف المنبر الثقافي، ندوة ركن شخصية المهرجان، التي تحتفي بدولة الراحل الدكتور معروف البخيت، ويتحدث بها: معالي المهندس سمير الحباشنة، ومعالي وجيه عزازية، ومعالي الدكتور صبري ربيحات، وابنة الراحل سوزان معروف البخيت، أما عند الساعة التاسعة على “مسرح القناطر”، فسيكون جمهور المهرجان على موعد مع “فرقة تكات السورية، والفنان الأردني باسل جريسات.

وعند السابعة من مساء يوم الاثنين 25/8، إذ يستضيف المنبر الثقافي، أمسية شعرية عربية، يشارك بها الشعراء، علي الفاعوري من الأردن، والمتوكل طه من فلسطين، وعبود الجابري من العراق، ويقدمها الشاعر عيسى صويص، أما عند الساعة التاسعة على “مسرح القناطر”، فسيكون جمهور المهرجان على موعد مع ليلة غنائية من الزمن الجميل، يشارك بها الفنانون: عبد الرحمن الخضور، ونتالي سمعان، وياسمن أحمد.

وعند السابعة من مساء يوم الثلاثاء 26/8، إذ يستضيف المنبر الثقافي، ندوة تكريم الرواد برعاية دولة الدكتور عبدالله النسور، حيث سيتم تكريم شركة زين عن قطاع الاقتصاد، ومعالي الدكتور نذير عبيدات عن قطاع التعليم، والدكتور اميل حداد عن قطاع الفنون، والدكتورة هند أبو الشعر عن قطاع الكاتبات والمؤرخات، أما عند الساعة التاسعة على “مسرح القناطر”، فسيكون جمهور المهرجان على موعد مع “فرقة بنت البلد الصمرية”، والفنان الأردني سائد حتر.

وعند السابعة من مساء يوم الأربعاء 27/8، يستضيف المنبر الثقافي، ندوة “الأردن مستقر في محيط ملتهب”، يشارك بها دولة الدكتور عبد الرؤوف الروايدة، والكاتب والمفكر القطري محمد صالح المسفر، ومعالي الدكتور محمد أبو رمان، أما عند الساعة التاسعة على “مسرح القناطر”، فسيكون جمهور المهرجان على موعد مع الفنان اللبناني جورج نعمة، والفنان الأردني فراس طعيمة.

وتختتم فعاليات المهرجان عند السابعة من مساء يوم الخميس 28/8، إذ يستضيف المنبر الثقافي، ندوة “المسؤولية التاريخية للأردن اتجاه فلسطين”، يشارك بها دولة معالي الدكتور مهند مبيضين، والصحفي حمادة فراعنة، ويدر الندوة الصحفي أسامة عبد الهادي، أما عند الساعة التاسعة على “مسرح القناطر”، فسيكون جمهور المهرجان على موعد مع الفنان الفلسطيني زهير فرنسيس، والفنان الأردني هيثم إلياس.