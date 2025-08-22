بنك القاهرة عمان
22 أغسطس 2025
أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق حتى الاثنين

وطنا اليوم:تكون الأجواء الجمعة، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الاثنين المقبل، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، في شرق عمّان اليوم بين 34- 21 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 32 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 31 – 17، وفي مناطق البادية 37 – 22، وفي مناطق السهول 34 – 21، وفي الأغوار الشمالية 40 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 41 – 28، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.


