بدء انسحاب الجيش الأمريكي من قاعدة عين الأسد الجوية

وطنا اليوم:بدأت القوات الأمريكية، مساء الخميس، أولى خطوات الانسحاب الفعلي من قاعدة “عين الأسد” الجوية، إحدى أكبر وأهم القواعد العسكرية في العراق، الواقعة في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وتأتي هذه الخطوة التاريخية تطبيقاً للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن لإنهاء المهام القتالية للتحالف الدولي، ومن المتوقع أن يتم إغلاق القاعدة بشكل كامل في منتصف سبتمبر المقبل.

ووفقاً لمصادر أمنية عراقية، شهدت القاعدة عمليات نقل جوي للأفراد والمعدات، في تطور لافت حيث كانت عمليات النقل السابقة تقتصر على المعدات فقط. وتمثل هذه العملية بداية نهاية الوجود الأمريكي في القاعدة التي شكلت مركزاً استراتيجياً لواشنطن منذ غزو العراق عام 2003.

جدول زمني واضح للإخلاء

بحسب المعلومات المتداولة، فإن عملية الانسحاب ستتم على مراحل سريعة، حيث من المتوقع أن تكون القاعدة خالية تماماً من أي وجود أمريكي بحلول مطلع شهر سبتمبر/أيلول 2025.

وقد تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر المقبل موعداً للإغلاق النهائي للقاعدة وتسليمها بالكامل إلى الجانب العراقي.

وتشهد الطرق المؤدية إلى القاعدة تحركات مكثفة لقوافل عسكرية أمريكية تنقل المركبات والمعدات اللوجستية، كجزء من عملية الإخلاء المنظمة.

إعادة تموضع ضمن شراكة أمنية جديدة

يأتي هذا الانسحاب كجزء من اتفاق استراتيجي يهدف إلى تحويل طبيعة العلاقة بين البلدين من شراكة عسكرية إلى تعاون أمني واستخباري مدني.

وبموجب الاتفاق، سيتم تقليص عدد القوات الأمريكية في عموم العراق بشكل كبير ليقتصر على أقل من 500 عنصر، سيتمركزون بشكل أساسي في أربيل لتقديم المشورة والتدريب.

أما القوات المنسحبة من “عين الأسد”، فسيتم إعادة نشرها في قواعد أخرى داخل العراق وسوريا، بما يتماشى مع المهام الجديدة للتحالف الدولي في المنطقة.

أهمية “عين الأسد” الاستراتيجية

تعتبر قاعدة عين الأسد، التي استخدمتها القوات الأمريكية منذ عام 2003، ركيزة أساسية لوجودها العسكري في غرب آسيا.

وبعد الانسحاب الأمريكي الأول عام 2011، عادت القوات الأمريكية إليها مجدداً في عام 2014 لتكون مركزاً رئيسياً لعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.

ومن المتوقع أن تتحول القاعدة بعد إخلائها إلى مركز ثقل وقيادة للقوات العراقية في محافظة الأنبار الشاسعة