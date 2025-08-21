بنك القاهرة عمان
1.7 مليون عسكري.. اختراق روسي يكشف عدد قتلى جيش أوكرانيا

21 أغسطس 2025
وطنا اليوم:كشفت وسائل إعلام روسية عن عدد القتلى والمفقودين من الجيش الأوكراني خلال سنوات القتال، وذلك عن طريق مجموعة قرصنة روسية زعم أنها تمكنت من الحصول على وثائق أوكرانية حساسة.
فقد أعلنت مجموعة القرصنة الروسية “كيلنيت” KillNet اختراقها بيانات هيئة الأركان العامة الأوكرانية وحصولها على “وثائق حساسة” تثبت مقتل وفقدان أكثر من 1.7 مليون عسكري أوكراني منذ بدء العملية الروسية، وفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم” الإخباري.
ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر في المجموعة أن الاختراق تم عبر جهاز الكمبيوتر الخاص برئيس قسم اللوجستيات لدى وزارة الدفاع الأوكرانية، حيث تم العثور على الوثائق مخزنة في موارد سحابة “وان درايف” OneDrive.
وشملت الوثائق المنشورة صورا للقتلى، وهوياتهم الشخصية، وبطاقات هويتهم العسكرية، وشهادات وفاتهم، ورموزهم التعريفية، وأرقام هواتف ذويهم.
كما أكد المصدر حصول المجموعة على وثائق من قيادة قوات العمليات الخاصة ومديرية الاستخبارات المركزية الأوكرانية، بما في ذلك قوائم تفصيلية بالدول المانحة للمساعدات العسكرية، وأنواع الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا، وجداول زمنية مفصلة لعملية نقلها خلال فترة النزاع.
وأشار المصدر إلى أن قوات كييف فقدت على مدار 3 سنوات أكثر من 1.7 مليون عسكري أوكراني:

118.5 ألف عام 2022.

405.4 ألف عام 2023.

595 ألفا عام 2024.

621 ألفا عام 2025.

وأشارت نوفوستي إلى أن هذا الاختراق يعد الأكبر من نوعه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويكشف النقاب عن حجم الخسائر البشرية التي لم تعلنها السلطات الأوكرانية


