القطامين: التوسع في نظام التتبع الإلكتروني لشمول المركبات ذات الاثر البيئي

وطنا اليوم:اكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين ان الوزارة قد شرعت بالتعاون مع الوزارات المعنية، في توسيع تطبيق نظام التتبع الإلكتروني ليشمل مركبات واليات ذات اثر بيئي واقتصادي.

واضاف ان من ابرز المشاريع الحالية التي تمضي نحو التنفيذ الكامل مشروع تتبع صهاريج نقل المياه العادمة، الذي حصل مؤخرا على موافقة مجلس الوزراء للتوسعة على مستوى المملكة، بعد نجاح تطبيقه في مناطق الاغوار والبحر الميت، وهو مشروع تنفذه وزارة البيئة بتمويل من صندوق حماية البيئة، ويهدف الى تقليل التلوث الناتج عن التخلص العشوائي من المياه العادمة.

كما اشار الى البدء بمشروع تتبع مركبات نقل السماد العضوي، الذي تنفذه وزارة الزراعة ضمن جهود مكافحة الذباب في الاغوار، حيث تم تركيب النظام على عدد من المركبات لتقييم التجربة فنيا، تمهيدا للتوسعة لاحقا.

وفي سياق متصل، لفت الوزير الى ان مشروع تتبع اليات الحفر الخاصة، الذي تنفذه سلطة المياه، قد تم طرحه رسميا كعطاء، ويهدف الى مراقبة حركة الحفارات والحد من الحفر غير المرخص في المناطق المائية الحساسة، ضمن خطة وطنية لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث.

واكد القطامين ان الوزارة مستمرة في دعم وتنسيق هذه المشاريع كجهة تنظيمية، في حين تتولى الجهات المالكة مسؤولية التنفيذ والمتابعة الفنية، مشيرا الى ان العمل جار لدراسة دمج قطاعات اضافية ضمن نظام التتبع، انسجاما مع اهداف الحكومة في تحقيق الاستخدام الامثل للموارد، وتعزيز الحوكمة، والحد من التجاوزات