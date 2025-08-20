مصر: حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الوقت حان لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لردع العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة السلم والاستقرار بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية “تيكاد 9”.

وأشار مدبولي إلى أنه حان الوقت “ليس فقط لإدانة العدوان الإسرائيلي وسياسته الممنهجة للإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية، ولكن لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردعه، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.