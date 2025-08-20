ندوة رياضية في جامعة البترا تدعو لاستثمار إنجاز النشامى تسويقياً وسياحياً واقتصادياً

وطنا اليوم:دعا إعلاميون ورياضيون إلى ضرورة استثمار تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم من الناحيتين التسويقية والسياحية والاقتصادية، مؤكدين أن هذا الإنجاز التاريخي يمثل فرصة وطنية يجب البناء عليها.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها جامعة البترا بعنوان: “تأهل النشامى.. حلم تحقق وإنجاز طال انتظاره”. أدار الندوة عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وشارك فيها نخبة من الإعلاميين والرياضيين.

أكد المستشار الأعلى للجامعة، الدكتور عدنان بدران، أن المنتخب الوطني تميز فنياً وأخلاقياً ورياضياً خلال مشواره في التصفيات، مشيراً إلى أن الأردن يسير على الطريق الصحيح في هذا المجال.

وأشار بدران إلى حرص الجامعة على لعب أدوار تكاملية لفتح المجال أمام الطلبة لصقل مواهبهم في الرياضة والفن وغيرها، مؤكداً أن الرياضة تنمي شخصية الإنسان.

وقال التربوي الدكتور محمد أبو عمارة، مدير مدارس كينجستون، إن نجاح أي إنجاز يبدأ من تأهيل الطالب منذ البداية ورعاية المواهب مبكراً، مؤكداً أن الرياضة جزء أصيل من العملية التعليمية وليست مجرد نشاط ثانوي.

استعرض مدير القناة الرياضية، الدكتور ليث مبيضين، كواليس تصوير الوثائقي “نشمي”, الذي تحدث فيه سمو الأمير الحسين ولي العهد عن إنجاز التأهل إلى المونديال. وأوضح المبيضين أن الوثائقي يبرز الدعم الملكي للمنتخب ويعكس الفرحة الشعبية العارمة بالإنجاز.

وأكد لاعب المنتخب السابق والإعلامي الحالي، مهند محادين، أن الرياضة لا تقاس بالنتائج وحدها، بل بروحها ومعنوياتها، سواء في الانتصار أو الانكسار. وأشاد محادين بدور الإعلام في تعزيز صورة المنتخب ودعم الإنجاز، مطالباً بضرورة مواصلة دعم المنتخب.

تطرق مدير الدائرة الرياضية في جريدة الغد، خالد الخطاطبة، إلى ضرورة استثمار تأهل المنتخب من الناحية التسويقية والسياحية، مستعرضاً أمثلة تؤكد أهمية الرياضة في التسويق للبلدان، موضحاً أن الإنجاز يمثل فرصة ذهبية لتعزيز السياحة الرياضية في الأردن وجذب الاستثمارات.

وأشار المدرب الوطني واللاعب الدولي السابق، جمال محمود، إلى أن تأهل المنتخب يفتح فرصاً جديدة أمام المدربين الأردنيين الذين يعتبرون شركاء في الإنجاز، مؤكداً أن الإنجاز يضع على عاتق المدربين مسؤولية كبيرة في تطوير كرة القدم الأردنية والحفاظ على هذا المستوى من الأداء.