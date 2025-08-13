الكهرباء الأردنية: أجهزة التكييف وراء ارتفاع الأحمال على الشبكة

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية، محمد المحارمة، الأربعاء، جاهزية الشركة للتعامل مع الأعطال الكهربائية في ظل موجة الحر السائدة، والتي أدت إلى زيادة الحمل على الشبكة الكهربائية.

وأضاف أن تخفيف الحمل يُقلل من حدوث الأعطال على الشبكة الكهربائية، مؤكداً أن الشركة دعت إلى عدم الإفراط في استخدام أجهزة التكييف.

وقال: “نعتقد أن ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية يعود إلى أجهزة التكييف، وعلينا الاكتفاء بجهاز واحد على درجة حرارة 24-25 لتخفيف الإجهاد على الشبكة”.

وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي جاء نتيجة أعطال غير متوقعة بسبب الأحمال الكهربائية المرتفعة، وليس بسبب انقطاعات مبرمجة.

وقال المحارمة: “لا نملك بمفردنا إمكانية تنفيذ الانقطاعات المبرمجة”، مشيراً إلى أن متوسط وقت الانقطاع يبلغ نحو 50 دقيقة من لحظة الإبلاغ عن العطل.

أكّد المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، أن المملكة وصلت إلى مرحلة ارتفاع غير مسبوق في أحمال الكهرباء، حيث بلغت الأحمال الذروية مستوى قياسيا بلغ 4700 ميغاواط يوم الاثنين، وهو الأعلى في تاريخ المملكة.

وكانت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، أكدت الثلاثاء، أن الحكومة لم تلجأ حتى الآن إلى فصل التيار الكهربائي عن المشتركين لتخفيف الأحمال، رغم الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء خلال موجة الحر التي تشهدها المملكة.

وقالت القاق ، إن الشبكة الكهربائية لا تزال تعمل بكفاءة، إلا أن استمرار الأحمال المرتفعة قد يفرض تحديات كبيرة في حال عدم التزام المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال أوقات الذروة.

يستمر الطقس نهار الأربعاء مغبرا في أغلب المناطق وشديد الحرارة بوجه عام، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الجنوبية للمملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر في ساعات المساء، وفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية.

وفي ساعات الليل، يكون الطقس حارا نسبيا بوجه عام، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 44 – 30 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 41 – 28، وفي المرتفعات الشمالية 39 – 27، وفي مرتفعات الشراة 39 – 26، وفي مناطق البادية 45 – 28، وفي مناطق السهول 43 – 27، وفي الأغوار الشمالية 48 – 29، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 33، وفي البحر الميت 46 – 32، وفي خليج العقبة 48 – 33 درجة مئوية.