نضال ملو العين يكتب..الصيف ليس موسم السياحة في المثلث الذهبي

الصيف ليس موسم السياحة في المثلث الذهب

بل هو موسم اقليم الوسط و اقليم الشمال

لكن للانصاف قد فقدو موسم الربيع و الشتاء و الخريف على مدار سنتين . لذلك أجد الأزمة السياحية كانت نتيجة :

▪︎ #الاقتصاد_السياحي هو #اقتصاد_تراكمي فالموسم يكون مرة او مرتين بالسنة لذلك اي تباطوء سيؤثر .

▪︎ الأزمة الجيو سياسية بالمنطقة هي أزمة متكررة على مدار العقود و السنوات وليست مفاجأة لكن في هذه المرة و طولها كشف نقاط الضعف . و نحن فقط من تاثر بالمنطقة بينما بدول أخرى مجاورة الحركة السياحية مستمرة وهذا يجعلنا نسأل عن الأسباب المرتبطة بالإدارة او التخطيط

▪︎ استغرب انه لم يتم اعداد #صندوق_السياحة منذ عشرات السنوات و عدم وجود #بروتوكول للسياحة

▪︎ تراكم ملفات السياحة أدى للوضع الحالي الذي نعيشه اليوم من إدارات متعاقبة و منظومة مستمرة بنفس الروح و العقلية و الفكر و الطريقة. فالكل مسؤول عن ما ألت إليه الأوضاع السياحية

▪︎ على المسؤوليين عن القطاع السياحي ان يكون لديهم رؤية و خطة و برنامج . و الاجدى ان يكون قد نفذها سابقا لا ان يتم استمرارها بنفس المشاهد و الفريق و المنظومة. فالسياحة تحتاج إلى إعادة نظر شاملة بالقطاع و العاملين عليه . ليكون اكثر تمثيلا و اندماج.

▪︎ المسؤولين عن السياحة ليس دورهم ان يصرحو و يقدمو محتوى اعلامي سياحي كما اقوم به انا اليوم . فالان دورهم للتنفيذ و من لا يستطيع أن ينسحب. دون شخصنة الأمور فالموضوع ليس شخصي بل مهني .

▪︎ نحتاج إلى حكومة و مسؤولين برغماتيين لتحقيق الأهداف بأسرع وقت و اكثر فعالية فلا نملك ترف الوقت في اوقات متسارعة

و الأهم من كل ما جاء سابقا هو ان نفهم الرسائل الملكية و الاهتمام الملكي بالقطاع السياحي من مولاي جلالة الملك و سيدي سمو ولي العهد .

فالسياحة ليس كلها ثلاثة مواقع و الأسواق السياحية ليست كلها ثلاثة دول و شركات الطيران ليست كلها شركتين و السياحة ليست مرتبطة بالطيران المنخفض التكاليف بل بالطيران العارض .

و لا اعرف كيف نتفائل و نتوقع نتائج ايجابية و نحن نعيد التجربة بنفس الطريقة و نفس الاسلوب و نفس الأفكار و نفس الأشخاص و ان نتوقع نتائج مختلفة او افضل . فالمسؤول بالامس هو المسؤول عن الأوضاع الحالية.

و من المهم ان نفهم و نعرف قيمة و نقدر ما لدينا . فالسياحة ليست مكتب و فندق و باص. .. السياحة هي جزء من الجهود الدبلوماسية الاردنية و مكملة لدور وزارة الخارجية لكن بدبلوماسية شعبية بين الأردنيين و شعوب العالم .

حمى الله الاردن

حمى الله الملك

#نضال_ملوالعين #nedalmaloalein

#السياحة #الاردن #jordan