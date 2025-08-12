بنك القاهرة عمان
نضال ملو العين يكتب..الصيف ليس موسم السياحة في المثلث الذهبي

12 أغسطس 2025
نضال ملو العين يكتب..الصيف ليس موسم السياحة في المثلث الذهبي

الصيف ليس موسم السياحة في المثلث الذهب

بل هو موسم اقليم الوسط و اقليم الشمال

لكن للانصاف قد فقدو موسم الربيع و الشتاء و الخريف على مدار سنتين . لذلك أجد الأزمة السياحية كانت نتيجة :

▪︎ #الاقتصاد_السياحي هو #اقتصاد_تراكمي فالموسم يكون مرة او مرتين بالسنة لذلك اي تباطوء سيؤثر .

▪︎ الأزمة الجيو سياسية بالمنطقة هي أزمة متكررة على مدار العقود و السنوات وليست مفاجأة لكن في هذه المرة و طولها كشف نقاط الضعف . و نحن فقط من تاثر بالمنطقة بينما بدول أخرى مجاورة الحركة السياحية مستمرة وهذا يجعلنا نسأل عن الأسباب المرتبطة بالإدارة او التخطيط

▪︎ استغرب انه لم يتم اعداد #صندوق_السياحة منذ عشرات السنوات و عدم وجود #بروتوكول للسياحة

▪︎ تراكم ملفات السياحة أدى للوضع الحالي الذي نعيشه اليوم من إدارات متعاقبة و منظومة مستمرة بنفس الروح و العقلية و الفكر و الطريقة. فالكل مسؤول عن ما ألت إليه الأوضاع السياحية

▪︎ على المسؤوليين عن القطاع السياحي ان يكون لديهم رؤية و خطة و برنامج . و الاجدى ان يكون قد نفذها سابقا لا ان يتم استمرارها بنفس المشاهد و الفريق و المنظومة. فالسياحة تحتاج إلى إعادة نظر شاملة بالقطاع و العاملين عليه . ليكون اكثر تمثيلا و اندماج.

▪︎ المسؤولين عن السياحة ليس دورهم ان يصرحو و يقدمو محتوى اعلامي سياحي كما اقوم به انا اليوم . فالان دورهم للتنفيذ و من لا يستطيع أن ينسحب. دون شخصنة الأمور فالموضوع ليس شخصي بل مهني .

▪︎ نحتاج إلى حكومة و مسؤولين برغماتيين لتحقيق الأهداف بأسرع وقت و اكثر فعالية فلا نملك ترف الوقت في اوقات متسارعة

و الأهم من كل ما جاء سابقا هو ان نفهم الرسائل الملكية و الاهتمام الملكي بالقطاع السياحي من مولاي جلالة الملك و سيدي سمو ولي العهد .

 فالسياحة ليس كلها ثلاثة مواقع و الأسواق السياحية ليست كلها ثلاثة دول و شركات الطيران ليست كلها شركتين و السياحة ليست مرتبطة بالطيران المنخفض التكاليف بل بالطيران العارض .

و لا اعرف كيف نتفائل و نتوقع نتائج ايجابية و نحن نعيد التجربة بنفس الطريقة و نفس الاسلوب و نفس الأفكار و نفس الأشخاص و ان نتوقع نتائج مختلفة او افضل . فالمسؤول بالامس هو المسؤول عن الأوضاع الحالية.

و من المهم ان نفهم و نعرف قيمة و نقدر ما لدينا . فالسياحة ليست مكتب و فندق و باص. .. السياحة هي جزء من الجهود الدبلوماسية الاردنية و مكملة لدور وزارة الخارجية لكن بدبلوماسية شعبية بين الأردنيين و شعوب العالم .

حمى الله الاردن

حمى الله الملك

#نضال_ملوالعين #nedalmaloalein

#السياحة #الاردن #jordan


