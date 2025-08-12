بنك القاهرة عمان
الدفاع المدني يخمد حريق محول كهرباء في منطقة الصبيحي

الدفاع المدني يخمد حريق محول كهرباء في منطقة الصبيحي

وطنا اليوم:أخمدت كوادر الدفاع المدني اليوم الثلاثاء حريقا شب كبير في محطة تحويل الصبيحي 132/33 ك.ف، وفقا لمصدر في شركة الكهرباء الوطنية.
وقال المصدر في تصريح صحفي إن كوادر الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي لم ينجم عنه إصابات فيما تعمل كوادر الشركة على تقييم الأضرار.
وتم مناقلة الاحمال الكهربائية الى محطات اخرى لاستمرار تزويد التيار الكهربائ


