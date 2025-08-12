3 وفيات و5 إصابات بحريق محل عطور في ماركا الجنوبية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الدفاع المدني تعاملت مساء امس مع حريق اندلع في أحد محال العطور بمنطقة ماركا الجنوبية، شرق العاصمة.

وأكد الناطق الإعلامي أن كوادر الإطفاء والإسعاف تمكنت من إخماد الحريق، الذي أسفر عن ثلاث وفيات وخمس إصابات، حيث جرى إخلاء الوفيات ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما فُتح تحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.