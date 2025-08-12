بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

3 وفيات و5 إصابات بحريق محل عطور في ماركا الجنوبية

19 ثانية ago
3 وفيات و5 إصابات بحريق محل عطور في ماركا الجنوبية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الدفاع المدني تعاملت مساء امس مع حريق اندلع في أحد محال العطور بمنطقة ماركا الجنوبية، شرق العاصمة.
وأكد الناطق الإعلامي أن كوادر الإطفاء والإسعاف تمكنت من إخماد الحريق، الذي أسفر عن ثلاث وفيات وخمس إصابات، حيث جرى إخلاء الوفيات ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما فُتح تحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:23

المتظاهرة المؤيدة لفلسطين “هانا توماس” .. عين واحدة ترى بها الحق كاملاً

05:20

وزير الصحة يؤكد كفاءة أنظمة الطوارئ بمستشفى الزرقاء عقب انقطاع التيار الكهربائي

00:17

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة نجل النائب الصقور

00:08

احتكار الدمعة هكذا عاش الكيان وهكذا روّج نفسه للعالم

22:57

رئيس الديوان الملكي يلتقي متقاعدين عسكريين من الكرك وفريق فرسان التغيير بمادبا

21:33

الأردن يحصد فخراً جديداً في الولايات المتحدة: حديقة رسمية باسم الأردن في اتحاد حدائق كليفلاند الثقافية مع مجسم البتراء وخريطة الفسيفساء

20:51

احمد ابو هزيم يكتب : التعديل الوزاري .. مناورة بالذخيرة الحية

20:48

الدوريات الخارجية: غبار كثيف في الرويشد وأمطار غزيرة في الأزرق الجنوبي ومعان

20:41

إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط سقف منزل بالرويشد

20:32

شرطة الاحتلال تضبط شابًا عائدا من الاردن حاول تهريب أسلحة

20:24

عمان الأهلية تحوّل دوام الطلبة إلى التعليم عن بُعد بسبب الظروف الجوية

20:23

بيان صادر عن جمعية المذيعين الأردنيين حول استهداف الصحفيين في قطاع غزة

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025