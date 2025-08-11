بنك القاهرة عمان
إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط سقف منزل بالرويشد

42 ثانية ago
إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط سقف منزل بالرويشد

وطنا اليوم:أصيب ثلاثة أشخاص، مساء الاثنين، بجروح طفيفة إثر سقوط سقف أحد المنازل المصنوع من “الزينكو” في منطقة منشية الغياث بلواء الرويشد، نتيجة الرياح القوية التي ضربت المنطقة. وتم نقل المصابين إلى مستشفى الرويشد الحكومي لتلقي العلاج اللازم.
وأكد المحافظ أن الحادثة كانت نتيجة شدة الرياح، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع تطوراتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.


