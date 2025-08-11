​بلدية الرمثا تواصل حملة إزالة البسطات الخطرة من الشوارع

وطنا اليوم:واصل قسم الصحة والأسواق في بلدية الرمثا جهوده لإزالة البسطات المخالفة التي تشكل خطراً على جوانب الطرق بمتابعة مباشرة من رئيس اللجنة المهندس جمال أبو عبيد.

​وأوضح أبو عبيد أن هذه الحملة تأتي في إطار سعي البلدية لتعزيز السلامة العامة في شوارع المدينة، مشيرا إلى أن هذه البسطات تعيق حركة السير وتُعرض حياة المواطنين للخطر، ما يستدعي التعامل معها بحزم وفعالية.

​وأكد أبو عبيد أن حملة الإزالة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل، مشدداً على أهمية تعاون أصحاب البسطات والمواطنين مع البلدية لتحقيق هذا الهدف، وصولاً إلى مدينة أكثر تنظيماً وأماناً للجميع.