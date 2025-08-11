بنك القاهرة عمان
الأمن العام يطلق مبادرة سقيا رحمة لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة

35 ثانية ago
الأمن العام يطلق مبادرة سقيا رحمة لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة

وطنا اليوم:أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم، مبادرة وطنية بعنوان “سقيا رحمة”، بهدف تقديم العون والمساعدة للمواطنين، وتعزيز الوعي الوقائي، وتوزيع المياه والكمامات على المواطنين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تزامناً مع الموجة الحارة والأجواء المغبرة.
وتستهدف المبادرة، التي تشارك بها القيادات والمديريات والإدارات المختلفة بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، فئات واسعة من المواطنين في الأماكن العامة، والعاملين على خطوط النقل العام، وأصحاب الورش والمهن الحرفية، ومن تتطلب طبيعة عملهم بذل مجهودات عالية، أو التعرض المباشر لحرارة الشمس والغبار.
وقامت الفرق الميدانية من الإدارات المرورية والشرطة والدرك والدفاع المدني، بتوزيع المياه والكمامات ونشر التوعية والإرشادات الوقائية، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، كما رفعت الإدارات والمديريات المختصة من جاهزيتها في ظل الظروف الجوية السائدة.
وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصادرة عنها والمنشورة عبر وسائل الإعلام، مشددة على أهمية أخذ الحيطة والحذر، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، والاحتفاظ بالعلاجات الضرورية، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات، وتجنب الخروج في أوقات الذروة أو التنقل في المناطق ذات الغبار الكثيف إلا للضرورة القصوى.
كما دعت المديرية الجميع إلى التواصل مع رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة


