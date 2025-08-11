حسان يوجه بعدم التعاون مع غير منتسبي نقابة الصحفيين

وطنا اليوم:وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالالتزام بدعوة الأعضاء المسجلين في نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة، وذلك لضمان تغطية إعلامية منظمة وموثوقة للفعاليات والمناسبات الرسمية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وشدّد الدكتور حسان على ضرورة عدم التعاون مع أي أشخاص غير مسجلين كأعضاء في النقابة أو دعوتهم أو اصطحابهم خلال تغطية أي مناسبات، لقاءات أو زيارات وفود رسمية، حرصًا على احترام القوانين وتنظيم العمل الإعلامي الرسمي.