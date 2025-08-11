بنك القاهرة عمان
الملك يبحث مع ولي العهد السعودي التطورات في غزة والضفة الغربية

11 ثانية ago
وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الاثنين، لقاء بمدينة نيوم.
وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر نيوم بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية والإسلامية.
كما تم بحث أبرز المستجدات بالمنطقة، وعلى رأسها التطورات الراهنة في غزة والضفة الغربية.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
كما حضره عن الجانب السعودي سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وسمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين.


