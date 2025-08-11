النافورة مول/ العقبة يحصل على شهادة (EDGE) العالمية

وطنا اليوم-العقبة – حصل النافورة مول، المملوك من قبل شركة الأسواق الحرة الأردنية، على شهادة التميز في التصميم من أجل الكفاءة (Excellence in Design for Greater Efficiencies – EDGE)، ليُصبح بذلك أول مجمع تجاري في الأردن، وأول مبنى في مدينة العقبة يحصل على هذا الاعتماد العالمي في مجال البناء الأخضر.

وتُمنح شهادة EDGE من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وتُعد من أبرز الشهادات الدولية التي تُمنح للمباني الموفّرة للطاقة والمياه ومواد البناء، والتي تُسهم في الحد من الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة في قطاع الإنشاءات والتطوير العمراني.

ويُعتبر حصول النافورة مول على هذه الشهادة تتويجًا لجهود شركة الأسواق الحرة الأردنية في تطبيق أفضل ممارسات التصميم المستدام، مما يعكس التزامها بتطوير مشاريع مسؤولة بيئيًا تدعم التوجه الوطني نحو التنمية الخضراء، وتعزز مكانة مدينة العقبة كمركز اقتصادي وسياحي حديث وصديق للبيئة.

وتقيم شركة الأسواق الحرة الأردنية احتفالية بهذه المناسبة في مدينة العقبة برعاية رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس شادي المجالي وبمشاركة العديد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة وعدد من الضيوف.

و يأتي هذا الإنجاز في إطار تلبية تطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، نحو الارتقاء بمدينة العقبة لتكون نموذجًا للتنمية المستدامة والتطور الحضري المتوازن على مستوى المملكة والمنطقة