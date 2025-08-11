بنك القاهرة عمان
وزير المياه: تجاوزنا أزمة الصيف رغم شح الأمطار بالأردن

18 ثانية ago
وزير المياه: تجاوزنا أزمة الصيف رغم شح الأمطار بالأردن

وطنا اليوم:قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود، إن الموسم المطري الأخير جاء أقل بكثير من التوقعات، إذ لم تتجاوز كمياته 35% من المعدل المطري السنوي، ما انعكس بشكل مباشر على مخزون السدود التي وصفها بأنها “شبه خالية” منذ بداية الموسم الصيفي.
وأوضح أبو سعود أن “كل سد له كمية محددة يمكن استخدامها، ولا يمكن تجاوزها”، مشيرًا إلى أن بداية الصيف كانت صعبة جدًا في ظل شح المياه الواردة إلى السدود. وأضاف: “معظم السدود وصلت للخط الأحمر، ولم تستفد هذا العام من أي فيضانات أو سيول، بل إن مستوى المياه في بعضها نزل تحت المخرج الرئيسي”.
وبيّن الوزير أن الوزارة نجحت في إدارة الموسم الصيفي حتى الآن، وقال: “قطاع المياه يعتبر 15 آب نهاية الصيف، والحمد لله تمكنا من تزويد مزارع النخيل والحمضيات بكميات كافية من المياه لضمان نجاح محاصيلهم”. وأكد أن توزيع المياه كان متوازنًا بين الشرب والزراعة، بواقع 50% لكل قطاع، رغم قلة الموارد.
وأشار أبو سعود إلى أن الوزارة تمكنت من خفض نسبة الفاقد المائي بمقدار 2% هذا العام، ليصبح إجمالي التخفيض خلال السنوات الثلاث الماضية 6.7%. وأوضح أن “الشكاوى هذا الصيف أقل من المتوقع، خاصة من المزارعين، بفضل التعاون بين جميع قطاعات المياه”.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أمله في تغير الأوضاع المناخية خلال شهري أيلول وتشرين الأول، قائلاً: “ندعو الله أن تهطل الأمطار لتعويض كميات المياه التي استهلكناها خلال الصيف، وأن يكون الموسم المقبل أفضل”.


