الفوسفات الأردنية تتصدر بعد مجموعة البنك العربي أرباح الشركات الرابحة وتشكل 23.1% من إجمالي أرباحها في النصف الأول من 2025

28 دقيقة ago
وطنا اليوم-عمان-أظهرت البيانات المالية المعلنة للنصف الأول من العام الحالي، أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تصدرت بعد مجموعة البنك العربي قائمة الشركات الرابحة والمدرجة في بورصة عمان، بعدما استحوذت على الحصة الأكبر من الأرباح الصافية، بما نسبته 23.1% من إجمالي أرباح جميع الشركات الأردنية الرابحة، والبالغ عددها 104 شركات ، حيث بلغ مجموع أرباح هذه الشركات 1083.2 مليون دينار، فيما حققت شركة الفوسفات الأردنية أرباحًا صافية بعد الضريبة وصلت إلى 250 مليون و130 ألف دينار.

وارتفعت أرباح شركة مناجم الفوسفات الأردنية الصافية بنسبة 24% للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي 2024، حيث سجلت 250 مليون و130 ألف دينار، مقابل 201 مليون و875 ألف دينار، كما ارتفعت أرباحها الإجمالية إلى 365 مليون و415 ألف دينار، مقارنة بـ 308 ملايين و476 ألف دينار, في إنجاز يعكس متانة الأداء المالي للشركة ومكانتها الريادية في السوق الأردني، وقدرتها على المنافسة في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.

وسجلت الشركة صافي مبيعات بلغ 602 مليون و65 ألف دينار، مقارنة بـ 551 مليون و713 ألف دينار في النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 11.3%، فيما بلغت حصة السهم من الأرباح ما يعادل 83.4% من القيمة الاسمية للسهم، مؤكدة بذلك قوة العوائد الاستثمارية التي تحققها.

كما أظهرت النتائج مؤشرات إيجابية في الإنتاج والتصدير، شملت الفوسفات، وحامض الفوسفوريك، والأسمدة الفوسفاتية، بما يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية للشركة وقدرتها على التنفيذ بكفاءة واقتدار، وتعزيز دورها بصفتها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.


