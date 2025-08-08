كتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر على الأردن

وطنا اليوم:يتأثر الأردن الجمعة، بموجة حارة وجافة نتيجة عبور كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تستمر لأيام عدة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (7-8) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديدة الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل في مناطق البادية، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية، داعية المواطنين إلى الإكثار من شرب السوائل، خاصة المياه، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 41 – 27 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 39 – 25، وفي المرتفعات الشمالية 35 – 21، وفي مرتفعات الشراة 36 – 23، وفي مناطق البادية 45 – 27، وفي مناطق السهول 40 – 27، وفي الأغوار الشمالية 45 – 29، وفي الأغوار الجنوبية 46 – 33، وفي البحر الميت 45 – 32، وفي خليج العقبة 45 – 31 درجة مئوية.

وتبقى المملكة السبت، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، وتكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، ومغبرة خاصة في مناطق البادية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

ويبقى الأحد، تأثير الموجة الحارة والجافة على المملكة، حيث تسود أجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديدة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات محلية خفيفة من المطر ولفترات قصيرة في أجزاء متفرقة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا، الاثنين، مع بقائها أعلى من معدلاتها المناخية، وتكون الأجواء حارة في معظم المناطق، وشديد الحرارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من المطر ولفترات قصيرة في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في مناطق البادية.

تحذيرات وضرورة اتباع الإرشادات

وحذّر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، التي ستشهد ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة.

ودعا المركز في بيان صحفي الأربعاء، المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية الصادرة عنه وعن الجهات المختصة، حفاظا على سلامتهم وتفاديا لأي مخاطر محتملة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد البيان أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل لتفادي حالات الإجهاد الحراري، مشددا على ضرورة تجنب إشعال النار في المناطق الحرجية أو التي تحتوي على الأعشاب الجافة، للحد من مخاطر اندلاع الحرائق.

ونبّه إلى خطورة ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة والمركونة تحت أشعة الشمس، وعدم ترك المعقمات داخل المركبات خلال موجات الحر، نظرا لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال.

وفيما يتعلق بالسلامة العامة، شدد المركز على ضرورة عدم السباحة إلا في الأماكن المخصصة والآمنة، وتجنب السباحة في البرك الزراعية حفاظا على الأرواح، كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية والزراعية من آثار موجة الحر، بما يضمن سلامتها واستمرار إنتاجها.

تفادي خطر ضربات الشمس

كما دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية لتفادي خطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وغيرها من الحالات الطارئة، تزامنا مع الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المعنية.

وأكدت المديرية أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل، لا سيّما الماء، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، حفاظا على السلامة العامة وتفاديا للإصابة بالإجهاد الحراري.

وشددت على ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات، وخصوصا أثناء التسوق، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال مثل المعقمات والعطور ومصادر الاشتعال داخل المركبات، لما قد تُشكّله من خطر عند ارتفاع درجات الحرارة.

وبيّنت المديرية أهمية ارتداء القبعات وأغطية الرأس الواقية، وأخذ فترات راحة كافية، خصوصا لمن تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، إلى جانب مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب في الأماكن المكشوفة خلال ذروة الحرارة.

كما شددت المديرية على ضرورة تجنب أسباب حدوث الحرائق، مثل رمي أعقاب السجائر بالقرب من الأعشاب الجافة أو الأشجار، وعدم التأكد من إطفاء النار بشكل كامل بعد استخدامها عند التنزه، لافتة إلى ضرورة عدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها عند تشغيل المكيفات والمراوح، تفاديا لحدوث تماس كهربائي أو حرائق.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تُشكّل بيئة مناسبة للزواحف كالعقارب والأفاعي، ومراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من المسطحات المائية وتجمعات المياه غير المخصصة للسباحة أو في المسابح والبرك التي لا تتوافر فيها شروط السلامة العامة.

وأكّدت مديرية الأمن العام جاهزيتها للتعامل مع أي بلاغات طارئة، داعية المواطنين إلى الاتصال الفوري على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة لذلك.

إجراءات وقائية

وجه وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، رؤساء لجان البلديات لاتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاستعدادات الميدانية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الأيام المقبلة، وفقا لتقارير إدارة الأرصاد الجوية.

وأكد المصري في كتب رسمية وجهها للجان، الخميس، ضرورة الحرص على السلامة العامة وسلامة العاملين والمواطنين، من خلال تفويض رؤساء البلديات بتنظيم دوام عمال الوطن خلال ساعات الذروة، واستبداله بالأوقات الصباحية أو المسائية.

كما أكد أهمية توفير قبعات ومياه شرب باردة وملابس واقية للكوادر الميدانية، وتكثيف الرقابة على المناطق الحرجة، ورفع جاهزية الآليات والكوادر للتعامل مع أي طارئ، والتنسيق مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

ودعا المصري إلى توعية المواطنين حول مخاطر موجة الحر، وتزويد مركز الوزارة بأي مستجدات أو احتياجات عاجلة.

حماية العاملين

وجّه وزير العمل خالد البكار مفتشي العمل للقيام بزيارات تفتيشية خلال الفترة (10-14/ 8 /2025) خاصة لمواقع العمل في الأماكن المكشوفة أو المعرضة لدرجات الحرارة المرتفعة أو أشعة الشمس المباشرة للتأكد من قيام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن توجيهات الوزير جاءت لحث أصحاب العمل على وضع خطط استباقية وبيان جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة في هذه الأحوال الجوية واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين لديهم من الأخطار الناجمة عن الإجهاد الحراري وذلك بما يتماشى مع قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير بيئة عمل آمنة وسليمة للعاملين نظرا للظروف الجوية السائدة وإشارة إلى التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني لإدارة الأزمات بخصوص التوقعات الجوية التي تشير إلى تأثر المملكة بموجة حارة وارتفاع كبير على درجات الحرارة.

ودعت أصحاب العمل إلى جدولة الأعمال التي تتطلب مجهودا بدنيا خارج ساعات الذروة الحرارية، وتوفير مياه الشرب الباردة بشكل كافٍ ومستمر، وتوفير أماكن مظللة للاستراحة، ومراقبة الحالة الصحية للعمال والتدخل الفوري عند ظهور أي أعراض خطرة وتثقيف العمال بوسائل الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

كما دعت العمال إلى الإكثار من شرب المياه والسوائل بانتظام، وأخذ فترات استراحة كافية في أماكن مظللة أو باردة، وارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، واستخدام وسائل الحماية من الشمس، والامتناع عن بذل مجهود بدني كبير خلال ساعات الذروة (12:00 ظهرا – 3:00 عصرا) وإبلاغ المشرف أو المسؤول فورا في حال الشعور بأي أعراض مثل: الدوخة، والتعرّق المفرط، والصداع أو تسارع ضربات القلب.