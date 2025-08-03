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اشرف الحباشنة قاضيا في محكمة الاستئناف

دقيقة واحدة ago
اشرف الحباشنة قاضيا في محكمة الاستئناف

وطنا اليوم-أعرب القاضي العسكري أشرف الحباشنة عن فخره واعتزازه بترفيعه إلى منصب قاضٍ في محكمة استئناف عمان، وذلك بقرار من المجلس القضائي الأردني.

وفي منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، ودّع الحباشنة زملاءه القضاة العسكريين في محكمة الأمن العام، مستذكراً بكل فخر فترة عمله في هذا الجهاز العتيد، والتي كان لها أثر كبير في مسيرته القضائية.وأشاد الحباشنة بالروايات البطولية لرجال الأمن العام، واصفاً إياهم بـ”الأشاوس” الذين نذروا أنفسهم لفداء الأردن وشعبه، مؤكداً على ولائهم المطلق لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأضاف أنه شهد عن قرب التزامهم بإحقاق الحق وإرساء العدالة، واستعدادهم للدفاع عن الوطن كالأسود عندما يناديهم الواجب.واختتم الحباشنة منشوره بالدعاء أن يديم الله عز رجال الأمن العام، ليظلوا ذخراً للوطن، متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار للأردن في ظل القيادة الهاشمية.


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