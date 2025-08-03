نتنياهو يتوسل إلى الصليب الأحمر تأمين الطعام والعلاج للمحتجزين في غزة

وطنا اليوم:في خطوة جديدة في إطار ملف المحتجزين في قطاع غزة، توسل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تأمين الطعام والعلاج الطبي للمحتجزين، في وقت تتصاعد فيه المطالب الدولية لإنهاء معاناة المدنيين في غزة ووقف إطلاق النار.

وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أن نتنياهو تحدث مع جوليان لاريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية في كيان الاحتلال الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية، وطلب منه توفير الطعام للمحتجزين بالإضافة إلى تأمين علاج طبي فوري لهم.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الضغط على حكومة نتنياهو من داخل الكيان بوقف العدوان على غزة، وسط الضغوط الدولية المتزايدة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.