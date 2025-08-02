بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

رفع الحد الأدنى لتقاعد الضمان يدخل في إطار رؤية التحديث الاقتصادي

2 أغسطس 2025
رفع الحد الأدنى لتقاعد الضمان يدخل في إطار رؤية التحديث الاقتصادي

الخبير موسى الصبيحي

أقول للحكومة وللديوان الملكي ولكل الذين يعملون على تنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي بأن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان يدخل في إطار تنفيذ رؤية التحديث، باعتبار الجانب الاجتماعي أحد أهم محاورها، وتضمّن العمل على رفع دخل الفرد الأردني بنسبة (5%) سنوياً.

لذا أقول بأن استجابة الحكومة لهذا الاستحقاق القاتوني من خلال العمل على إصدار قرار معطوف على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان وراتب الاعتلال يشكّل إحدى الروافع الاجتماعية لخفض نسبة الفقر وتحسين مستوى معيشة حوالي (97) ألف أسرة أردنية في حال تم الأخذ بمقدار الزيادة التي كنتُ اقترحتها سابقاً.. فضلاً عن أن مثل هذا القرار يعدّ إنفاذاً لاستحقاق نصّ عليه قانون الضمان الاجتماعي.

إذا كنتم جادّين في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، فارفعوا الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان دون تلكّؤ أو تسويف أو تردّد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

الداخلية السورية: مجموعات مسلحة تخرق اتفاق السويداء

20:40

الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية

20:30

سجال حاد بين بيرس مورغان ونجل نتنياهو

20:12

مهرجان الأردن للطعام يطلق الاثنين قافلة مساعدات إغاثية إلى غزة

20:08

محافظة: أعداد الدارسين لتخصص الطب يهدد توازن سوق العمل

20:05

الأقصى… جرح الأمة

20:04

اشادة بنشامى الامن العام: دور فعال واثر طيب طيلة ايام مهرجان جرش

19:34

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تموز

19:32

“جرش 2025”.. إبداع أردني يعكس هوية وطن ويصدّر رسالة حضارية إلى العالم

19:31

النواب يبحثون أزمة المواقع الإلكترونية مع نقابة الصحفيين ويوصون بتعديل القانون وتخفيض الاشتراكات

19:24

ساعر يهاجم مظاهرة حاشدة في أستراليا طالبت بوقف الإبادة في غزة

19:22

السيوف يكتب: الشرق الأوسط في مرآة التحولات الكبرى: قراءة في الجغرافيا السياسية لعالمٍ يتشكل من رماد الصراعات

وفيات
وفيات الأحد 3-8-2025أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل إياد العدوانوزير التعليم العالي محافظة وأسرة الوزارة ينعون وفاة الزميل محمد فوزي أبوزينهوفيات الجمعة 1-8-2025وفيات الخميس 31-7-2025