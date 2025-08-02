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نقابة العاملين في المناجم والتعدين تشيد بنمو أرباح “الفوسفات” بواقع 250 مليون دينار وبنسبة زيادة 24% للنصف الأول من العام 2025

2 أغسطس 2025
نقابة العاملين في المناجم والتعدين تشيد بنمو أرباح “الفوسفات” بواقع 250 مليون دينار وبنسبة زيادة 24% للنصف الأول من العام 2025

وطنا اايوم-عمان -أشادت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية بالإنجازات التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وتمثلت بتحقيق أرباح صافية بعد الضريبة بلغت 250 مليون و130 ألف دينار حتى نهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رئيس النقابة العامة، ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، في كتاب وجّهه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، إن ما حققته شركة مناجم الفوسفات، من إنجازات نوعية في مجالات الإنتاج والتصدير والأداء المالي؛ يُعد انعكاسًا مباشرًا لإدارة حكيمة، وسياسات ناجحة، وتخطيط استراتيجي محكم، ومتابعة حثيثة، إلى جانب الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية.

وعبّر الفناطسة عن اعتزاز النقابة بهذه النتائج، والتي تؤكد أن الشركة تسير في الإتجاه الصحيح، وتمكنت من استعادة مكانتها في سوق الفوسفات العالمي، وأصبحت من الشركات الوطنية الرائدة والداعمة للاقتصاد الأردني.

وأكد أهمية العلاقة التشاركية البناءة والمثمرة بين إدارة الشركة والنقابة العامة، والتي تجسد نموذجًا وطنيًا في العمل المشترك والمسؤول، القائم على التوازن بين صون حقوق العاملين، وتعزيز استقرار الشركة ونجاحها وتحقيقها لمزيد من الإنجازات.

وأعرب الفناطسة عن تقدير النقابة لكافة العاملين في مواقع العمل والإنتاج في الشركة، مشيدًا بجهودهم وإخلاصهم وتفانيهم، وحرصهم على تقدم الشركة وازدهارها.


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