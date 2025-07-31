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كلام الملوك… ملوك الكلام

19 ثانية ago
كلام الملوك… ملوك الكلام

كتب الأستاذ المحامي حسين احمد عطاالله الضمور

…كلام الملوك ليس كلمات عابرة، بل مواقف تكتب بمداد من صدق الإنسانية. وكلام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، خير دليل على أن الملك الحق هو الإنسان قبل أن يكون ملكاً، فهو الذي يدرك أنّ الألم يولّد الأحزان، وأنّ الأحزان قد تدفع بعض الناس إلى ما لا يريدون، وتخونهم لحظة التعبير. من هنا جاءت توجيهاته السامية، طيبة وخيّرة، تحمل في طياتها بلسماً يسكب السكينة في القلوب، ويعيد للنفس طمأنينتها.

وقد تجلى ذلك جلياً في دعوة جلالته الصريحة للمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وموحدة، لوقف الانتشار المقلق للمجاعة والمعاناة التي يواجهها المدنيون الأبرياء في قطاع غزة. لم يكن حديثه سياسياً تقليدياً، بل خرج من القلب ليصل إلى قلوب شعوب العالم، شاهداً على عمق إنسانيته وصدق موقفه.

إنّ حديث الملك عن أهلنا في غزة لم يكن مجرد خطاب رسمي، بل كان صرخة وجدان، تعكس ضمير الأمة ووجعها، وتؤكد أن الأردن سيبقى على عهده وفياً لقضايا أمته، رافعاً صوته بالحق، ناصراً للمظلوم، وحاملاً راية العدالة.
فكلام الملوك… حقاً، ملوك الكلام.


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