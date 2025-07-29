🎓 💙 تهنئة تخرج ماجستير 💙 🎓

( بسم الله الرحمن الرحيم )

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}

(صدق الله العظيم )

🎓 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. وبفضله تتحقق الأمنيات والغايات ..🎓

الحمد لله الذي ما تم جهد ولا ختم سعي إلا بفضله ولطفه وكرمه

الحمد لله على التمام

بـمـشـاعـر مليئـة بالفرح والسرور الوالدة والأخوة والأخوات يهنئون ابنتهم معالي سالم مفرح الحجايا 🎓

بمناسبة حصولها على درجة الماجستير في تخصص التغذية وتكنولوجيا الغذاء من جامعة البلقاء التطبيقية.

الف مبارك لكي هذا التفوق والانجاز وعقبال الدكتوراه إن شاءلله

❤️ سائلين المولى عز وجل لكِ التوفيق والنجاح الدائم