بنك القاهرة عمان
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🎓 💙 تهنئة تخرج ماجستير 💙 🎓

18 ثانية ago
🎓 💙 تهنئة تخرج ماجستير 💙 🎓

( بسم الله الرحمن الرحيم )
{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}
(صدق الله العظيم )

🎓 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. وبفضله تتحقق الأمنيات والغايات ..🎓
الحمد لله الذي ما تم جهد ولا ختم سعي إلا بفضله ولطفه وكرمه
الحمد لله على التمام
بـمـشـاعـر مليئـة بالفرح والسرور الوالدة والأخوة والأخوات يهنئون ابنتهم معالي سالم مفرح الحجايا 🎓
بمناسبة حصولها على درجة الماجستير في تخصص التغذية وتكنولوجيا الغذاء من جامعة البلقاء التطبيقية.
الف مبارك لكي هذا التفوق والانجاز وعقبال الدكتوراه إن شاءلله
❤️ سائلين المولى عز وجل لكِ التوفيق والنجاح الدائم


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