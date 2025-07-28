750 ألف وجبة غذائية جاهزة في طريقها إلى غزة عبر وقف ثريد

وطنا اليوم:أكد المدير التنفيذي لوقف “ثريد” الخيري يزن قطيش، أن الوقف يواصل جهوده الإنسانية لدعم أهالي قطاع غزة من خلال تأمين 750 ألف وجبة غذائية جاهزة لإدخالها إلى القطاع، وذلك في إطار استكمال الدور الأردني الرائد في تقديم العون والمساندة.

وأشار قطيش الإثنين، إلى أن هذه الوجبات تأتي امتدادًا لحملات إنسانية سابقة تحت شعار “غزة… لنا فيها إخوة”، والتي نجحت في توفير 3 ملايين وجبة غذائية متكاملة لسكان القطاع.

وأوضح قطيش أن الوجبات الغذائية مصممة بعناية لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد البالغين، حيث تغطي حوالي 45% من الاحتياج اليومي، وتتميز بصلاحية تصل إلى عامين دون الحاجة لتخزين مبرد، مما يجعلها مناسبة للظروف الصعبة في غزة.

وأضاف أن هذه الوجبات، التي تحتوي على لحوم أو دجاج وتزن 350 غرامًا صافيًا، يمكن أن تُقتسم بين شخصين، مما يعزز من تأثيرها الإيجابي في مواجهة التجويع الذي يعاني منه الأهالي.

وأكد قطيش أن هذه الجهود تأتي بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مشيدًا بالدعم اللوجستي والطبي والغذائي الذي تقدمه القوات المسلحة، بما في ذلك عمليات الإنزال الجوي للوجبات في المناطق الأكثر حاجة.

وأشار إلى أن الوقف يعمل على إطلاق حملة رابعة لدعم غزة، مع خطط لتوسيع عملياته داخل الأردن، حيث يخدم حاليًا ألف ضيف يوميًا في عمان، ويستعد لافتتاح مركز جديد في محافظة البلقاء يخدم 500 شخص يوميًا.

وأشاد قطيش بالتكافل المجتمعي الأردني، موضحًا أن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا مساهمات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال الذين قدموا تبرعات من حصالاتهم والقطاع الخاص والأفراد من جنسيات مختلفة.