مسؤول أمريكي: الهدنة مع إيران أنهت الأعمال القتالية

وطنا اليوم:نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن وقف إطلاق النار مع إيران الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) قد أنهى الأعمال القتالية بين الجانبين وذلك عندما يتعلق الأمر بقانون صلاحيات الحرب.

وكان أمام ترامب مهلة حتى اليوم الجمعة لإنهاء الحرب مع إيران أو تقديم مبررات للكونغرس لتمديدها، إلا أن الموعد سيمر على الأرجح دون تغيير في مسار الصراع.

وقال المسؤول، شارحاً وجهة نظر الإدارة: “فيما يتعلق بقانون صلاحيات الحرب، فإن الأعمال القتالية التي بدأت يوم السبت 28 فبراير (شباط) قد انتهت”.

وأضاف المسؤول أنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الأميركية وإيران منذ بدء وقف إطلاق النار الهش قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

وتنقضي الجمعة المهلة التي حددها ترامب لإنهاء الحرب مع إيران، وسيضطر إن لم يفعل ذلك إلى اللجوء للكونغرس لتمديدها.

وتوقع محللون ومساعدون في الكونغرس إما أن يخطر ترامب الكونغرس باعتزامه تمديد المهلة 30 يوماً أو يتجاهلها بالكلية، وستقول إدارته حينها إن وقف إطلاق النار الحالي مع إيران هو نهاية للصراع.

وأصبحت صلاحيات الحرب، مثل معظم السياسات في الكونغرس المنقسم بشدة، مسألة حزبية بامتياز. ويطالب الديمقراطيون، الذين يشكلون المعارضة، الكونغرس باستعادة العمل بحقه الدستوري في إعلان الحرب، بينما يتهم الجمهوريون الديمقراطيين بمحاولة استخدام قانون صلاحيات الحرب لإضعاف ترامب.

وحاول الديمقراطيون مراراً منذ بدء الحرب تمرير قرارات تهدف إلى إجبار ترامب على سحب القوات الأميركية أو الحصول على تفويض من الكونغرس، لكن الجمهوريين الموالين لترامب، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، صوتوا ضد هذه القرارات بالإجماع تقريباً.

وبموجب قرار “سلطات الحرب” لعام 1973، لا يمكن للرئيس الأميركي الاستمرار في شن عمل عسكري سوى لمدة 60 يوماً، وإلا يلجأ للكونغرس للحصول على إذن أو طلب تمديد 30 يوماً بسبب “ضرورة عسكرية لا مفر منها تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأميركية”.

وبدأت الحرب الحالية بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط). وأبلغ ترامب الكونغرس بالصراع رسمياً بعد 48 ساعة، مثلما ينص القانون، ليبدأ العد التنازلي لمدة الستين يوماً التي تنتهي في أول مايو (أيار).

هدنة هشة

في هذا السياق قال مسؤول أميركي لوكالة “رويترز” إن من المقرر أن يطّلع ترامب على خطط لشن غارات عسكرية جديدة على إيران لإجبارها على التفاوض لإنهاء الصراع.

وفي حالة استئناف القتال، بإمكان ترامب أن يقول للنواب إنه بدأ مهلة أخرى من 60 يوماً، وهو أمر قام به مراراً رؤساء من الحزبين منذ أن أقر الكونغرس قانون صلاحيات الحرب رداً على حرب فيتنام. وصدر القانون بتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون.

من جهتها أكدت إيران الخميس أنها سترد “بضربات مطولة ومؤلمة” على مواقع أميركية إذا استأنفت الولايات المتحدة الهجمات، مما يعقد آمال واشنطن في تشكيل تحالف دولي لفتح مضيق هرمز.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين لا يؤيدون الحرب مع إيران، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى بعد ستة أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) وستحدد من سيتحكم في الكونغرس العام المقبل.

“محادثات نشطة”

ولم يتحدث البيت الأبيض عن الطريقة التي يعتزم بها المضي قدماً أو ما إذا كان سيطلب من الكونغرس تفويضاً باستخدام القوة العسكرية ضد إيران.

وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه لوكالة “رويترز”: “تجري الإدارة محادثات نشطة مع الكونغرس بشأن هذا الموضوع. أعضاء الكونغرس، الذين يحاولون تحقيق مكاسب سياسية من خلال انتزاع سلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتسببون فحسب في تقويض الجيش الأميركي في الخارج، وهذا شيء ينبغي ألا يفعله أي مسؤول منتخب”.

وينص الدستور الأميركي على أن يكون إعلان الحرب من الكونغرس وحده وليس الرئيس، لكن هذا القيد لا ينطبق على العمليات قصيرة الأجل أو العمليات لمواجهة تهديد فوري.

وقال عدد قليل من الجمهوريين الذين صوتوا ضد مشروعات قرارات صلاحيات الحرب إنهم قد يعيدون النظر في موقفهم بعد أول مايو (أيار).

وفي هذا السياق، نشر السناتور الجمهوري جون كورتيس من ولاية يوتا مقالاً قال فيه إنه يؤيد إجراءات ترامب، لكنه لن يؤيد استمرار العمل العسكري بعد المهلة المحددة دون موافقة الكونغرس.

لكن آخرين قالوا إنهم يريدون الانتظار قبل اتخاذ أي إجراء. وفي هذا السياق، قال السناتور جون ثون من ساوث داكوتا، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام هو الأمر “المثالي”، لكنه أضاف للصحفيين أنه لا يستبعد إجراء تصويت محتمل على منح تفويض بالحرب.

ومضى يقول للصحفيين “نحن نستمع، ونحاول بالطبع البقاء على اطلاع بما يجري، ونحصل على تحديثات منتظمة من الإدارة بشأن التقدم المحرز”.

وشارك زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من نيويورك في رعاية مشروعات قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب. وقال في خطاب أمام مجلس الشيوخ، في إشارة إلى الارتفاع الحاد في أسعار البنزين وغيره من السلع: “يعرف الجمهوريون أن طريقة تعامل ترامب مع هذه الحرب كارثية. إنهم يرون مدى المعاناة التي يواجهها الشعب الأميركي في الوقت الحالي”.

وتساءل “كم عدد مشروعات قرارات صلاحيات الحرب التي يتعين على الديمقراطيين تقديمها قبل أن يفعل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الصواب؟”.