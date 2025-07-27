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توقعات بإجراء انتخابات برلمانية بسوريا في أيلول المقبل

13 ثانية ago
توقعات بإجراء انتخابات برلمانية بسوريا في أيلول المقبل

وطنا اليوم:قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد، إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة في سبتمبر أيلول المقبل.
وأضاف الأحمد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا” الأحد، أن انتخابات مجلس الشعب من المتوقع أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر أيلول.
وتابع ” تم إطلاع الرئيس الشرع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته”.


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