الحرب على غزة.. 43 شهيدا رغم الهدنة والجوع يحصد مزيدا من الأرواح

وطنا اليوم:في اليوم الـ660 من حرب الإبادة على غزة، استشهد عشرات الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال أغلبهم من منتظري المساعدات، كما وثّقت مستشفيات القطاع استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب المجاعة ونقص الدواء.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 43 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 29 من منتظري المساعدات.

يأتي ذلك رغم إعلان إسرائيل أنها ستطبق هدنة “إنسانية” مؤقتة ابتداء من صباح اليوم الأحد وحتى ساعات المساء، في المراكز والممرات الإنسانية بغزة لتسهيل توزيع المساعدات.

سياسيا، نقلت شبكة فوكس نيوز -عن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف- قوله إن المفاوضات مع حركة حماس التي تعثرت بدأت تعود إلى مسارها.

كما نقلت عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تأكيده إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن غزة، وقوله “نأمل التوصل لوقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الرهائن ثم الباقي نهاية الـ60 يوما”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​