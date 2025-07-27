حماس تستنفر وتفعل خطة التصفية الفورية خشية عمليات إسرائيلية لتحرير الأسرى

وطنا اليوم:كشف ضابط في أمن المقاومة بقطاع غزة عن وجود تقديرات لدى المقاومة بإمكانية قيام العدو بعمليات خاصة، بقصد تحرير الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضح الضابط الأمني في تصريح أن “المقاومة رفعت درجة الجهوزية لدى جميع وحدات تأمين الأسرى، بما في ذلك العمل وفق بروتوكول التخلص الفوري، دون كشف تفاصيل هذا البروتوكول”.

وفي ذات السياق، دعا الضابط الأمني المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تصرف مشبوه أو سلوك مريب، سواء لأشخاص أو مركبات، وذلك من خلال التواصل مع قادة المقاومة أو منصة الحارس.

هذا وأعلنت “تل أبيب” وواشنطن مساء الخميس، استدعاء وفديهما المفاوضين بشأن هدنة في قطاع غزة من الدوحة، لمواصلة المشاورات، بعد تسليم حماس ردها على آخر المقترحات المقدّمة للحركة، فيما حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، من أن “تضييع فرصة أُخرى، فشل أمني وسياسي، ضمن سلسلة لا تنتهي من الإخفاقات”.

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه حركة “حماس”، متهما إياها بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى في غزة، مؤكدا في الوقت نفسه أن “القتال ضدها بات ضروريا”.

وتابع: “أعتقد أن حماس تعرف ماذا سيحدث بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل إلى اتفاق. هي لا تريد عقد صفقة… أعتقد أنهم يريدون الموت، وهذا أمر سيء للغاية”، على حد قوله.

وأوضح ترامب أن بلاده ساهمت في إطلاق عدد كبير من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن “عملية إطلاق من تبقى منهم ستكون أصعب، لأن حماس لم يعد لديها أوراق مساومة”.

الى ذلك نقلت شبكة فوكس نيوز اليوم الأحد عن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط أن المفاوضات مع حركة حماس التي تعثرت بدأت تعود إلى مسارها.

كما نقلت الشبكة عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحقيق تقدم كبير في مفاوضات غزة.

وقال روبيو “نأمل التوصل لوقف إطلاق نار يفرج فيه عن نصف الرهائن ثم الباقي نهاية الـ60 يوما”، مضيفا “الحل لما يحدث في غزة بسيط للغاية أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم وستنتهي الحرب”.