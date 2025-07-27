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الوزير الرواشدة عن ‏المقدم عوض الشريفين : رجل الأمن البشوش

46 ثانية ago
الوزير الرواشدة عن ‏المقدم عوض الشريفين : رجل الأمن البشوش

وطنا اليوم:نشر وزير الثقافة مصطفى الرواشدة ، صورة تجمعه بالمقدم عوض الشريفين ، خلال جولة ميدانية تفقدية لمسارح مهرجان جرش. وجاء ذلك خلال تدوينه عبر منصة إكس قال فيها ” ‏المقدم عوض الشريفين ،رجل الأمن البشوش ،طيب الملقى، رجل الأمن العام والمسؤولية ضمن واجبه في مهرجان جرش للثقافة والفنون منذ ١٢ عاما يؤدي واجبه باحتراف ومهنية عالية. وأضاف إن المقدم الشريفين هو مصدر أمان وطمأنينة في تعامله مع الجمهور ،تحية لعوض بيك ولكل منتسبي الأمن رمز الاستقرار والأمن والأمان وعين الوطن الساهرة وسياجه العالي نعتز ونفخر بكم


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