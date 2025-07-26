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الجامعة الأردنية تكرم الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد

ساعتين ago
الجامعة الأردنية تكرم الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد

وطنا اليوم-عمان- كرمت الجامعة الأردنية، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد، أحد أبرز خريجي كلية الهندسة في الجامعة، وذلك تقديرا لمسيرته المهنية المتميزة وإسهاماته البارزة في دعم الجامعة ومجتمعها الأكاديمي.

وجاء هذا التكريم خلال احتفالات الجامعة بتخريج الفوج الستين من طلبتها، حيث قدم رئيس الجامعة، الدكتور نذير عبيدات، درع التكريم للمهندس الرواد، مشيدا بعطائه المتواصل وحرصه على دعم مؤسسات التعليم العالي، وعلى وجه الخصوص جامعته الأم التي تخرج منها وأسهم في رفعتها.

وأكد الدكتور عبيدات أن المهندس الرواد يعد نموذجا يحتذى به بين خريجي الجامعة الذين تفوقوا في ميادين العمل والعطاء، مشيرا إلى أن الجامعة تفخر به وبأمثاله من الكفاءات الوطنية التي تسهم في بناء الوطن وتقدمه.

من جانبه، أعرب المهندس الرواد عن شكره واعتزازه بهذا التكريم، معتبرا إياه لفتة كريمة من جامعته التي كان لها بالغ الأثر في مسيرته الأكاديمية والمهنية، مؤكدا استمراره في دعم الجامعة الأردنية انطلاقا من إيمانه العميق بدورها المحوري في إعداد الكفاءات وبناء المستقبل.

ويُذكر أن المهندس الرواد يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وقد حقق خلال مسيرته العديد من الإنجازات النوعية التي ساهمت في تعزيز مكانة الشركة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب دعمه المستمر للمبادرات التعليمية والبحثية والوطنية.


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