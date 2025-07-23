القسام توقع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح شرقي رفح

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأربعاء إيقاع 25 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في سلسلة عمليات شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وبثت أيضا مشاهد توثق تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية في مخيم جباليا شمالا.

وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا أمس الثلاثاء قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود بعبوة “تلفزيونية” مضادة للأفراد، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأوضحت أن العملية تمت في منطقة مفترق المشروع شرقي رفح، مؤكدة رصد طيران مروحي إسرائيلي لإخلاء الخسائر.

كما قالت القسام إن مقاتليها تمكنوا -أول أمس الاثنين- من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة إسرائيلية قوامها 10 جنود، مؤكدة إيقاعها بين قتيل وجريح، إضافة إلى رصد مقاتليها هبوط طيران مروحي إسرائيلي لإخلاء الخسائر.

ووفق الجناح العسكري لحركة حماس، فإن المبنى انهار بشكل كامل على القوة الإسرائيلية في منطقة المشروع شرقي رفح.

كما كشفت القسام أن مقاتليها فجروا عبوتين مضادتين للأفراد في قوة هندسية إسرائيلية قوامها 8 جنود، وأوقعوهم كذلك بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى أن التفجير تم قرب مفترق دير ياسين بحي الجنينة شرقي رفح في الـ17 من الشهر الجاري.

كما استدرجت كتائب القسام -منتصف الشهر الجاري- قوة إسرائيلية إلى ما سمّته “شرك خداعي” داخل أحد المنازل، وفجرته فور وصول الجنود، في منطقة بلدية الشوكة شرقي رفح.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، بثت كتائب القسام مشاهد تظهر تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية من المسافة صفر في مخيم جباليا شمالا.

وعرضت القسام في المشاهد تفاصيل العمليات التي ذكرت تواريخها، ومنها استهداف دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105”.

وأظهرت تلك المشاهد تقدم مقاتل من القسام نحو الدبابة الإسرائيلية ولحظة تفجيره عبوة الشواظ بالدبابة، بالإضافة إلى عملية رصد مسالك آليات جيش الاحتلال، ثم تجهيز العبوات وزرعها في طريق تقدم الآليات، ولحظة تفجير العبوة في الحفار.

وتضمنت الصور سحب جرافة “دي 9” بعد استهدافها، واستهداف ناقلة جند بقذيفة “الياسين 105″، وتجهيز ونصب العبوة الصدمية وتفجيرها في الحفار المستهدف.

ورصدت عناصر القسام -كما جاء في مقطع الفيديو- القوة الإسرائيلية التي كانت متحصنة في المنزل المستهدف، ثم استهداف المنزل بصاروخ 107.

وتضمنت المشاهد تفاصيل بقية العمليات التي نفذها مقاتلو القسام، ومنها تجهيز عبوة الشواظ للعمل بآلية العمل الفدائي، وما تلاها من رصد لآليات الاحتلال، ثم تقدم مقاتلين نحو دبابة الميركافا، ثم لحظة تفجير العبوة بالدبابة.

ووثقت المشاهد سحب قوات الاحتلال آلياتها بعد استهدافها من قبل عناصر القسام في جباليا.

وفي سياق عملياتها المتواصلة، قالت كتائب القسام اليوم إنها فجرت “عبوة برميلية شديدة الانفجار” في ناقلة جند إسرائيلية، ودمرتها وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة في 12 يوليو/تموز الحالي.

وأكدت أن عملية إخلاء القتلى والجرحى استمر ساعات عدة.

وكذلك، أعلنت القسام استهداف دبابة ميركافا -أمس الثلاثاء- بقذيفة “الياسين 105” في شارع السكة شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

ويذكر أن فصائل المقاومة في غزة دأبت على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.