انتهاء تصحيح جميع مباحث التوجيهي وبدء عمليات التدقيق

وطنا اليوم:أنهت فرق تصحيح امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في وزارة التربية والتعليم، عملية التصحيح لجميع مباحث الامتحان، فيما باشرت الكوادر المعنية بالوزارة بعملية تفتيش وتدقيق أوراق ودفاتر إجابات الامتحان، وفقا لمدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة.

وقال شحادة الأربعاء، إن كوادر إدارة الامتحانات أنهت عملية التصحيح وإدخال العلامات وتعمل حاليا على إجراء عمليات التدقيق والمطابقة، مضيفا أن الوزارة “لن تحدد موعد إعلان النتائج، إلا بعد التأكد من انتهاء إجراءات التفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات، قبل الاستخراج النهائي للنتائج”.

وأضاف أن كافة طواقم العمل الإداري والفني، في إدارة الامتحانات، تبذل جهودا كبيرة، لاستخراج النتائج، وفق الخطة المرسومة التي وضعتها الوزارة، إذ إن استخراج النتائج النهائية للطلبة في الامتحان يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر بما يضمن حقوق الطلبة.

وأوضح شحادة أن دفاتر الإجابة؛ تمر في سلسلة مراحل لها لجان مختصة في الإدارة قبل الاستخراج النهائي للنتائج، تصل إلى أكثر من 27 مرحلة، وتشمل التفتيش والتدقيق والمطابقة وغيرها من المراحل المختلفة والدقيقة، للتأكد من تصحيح الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا وإلكترونيا.

ورجّح في تصريح سابق، إعلان نتائج “التوجيهي” في الثلث الأول من شهر آب المقبل، مؤكدا أن إعلان النتائج يحتاج إلى ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد آخر امتحان، إذ اختتم الطلبة آخر امتحاناتهم لهذه الدورة في 10 تموز، فيما انطلقت أولى الجلسات في 19 حزيران الماضي، بمشاركة قرابة 209871 طالبا وطالبة.

وأكد شحادة أن وزارة التربية هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج وموعدها وآلية إعلانها، داعيا لعدم الالتفات إلى أي إشاعة حول ذلك