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كارثة صحية في غزة: نفص المياه يفاقم انتشار الأمراض ويهدد حياة السكان

4 ساعات ago
كارثة صحية في غزة: نفص المياه يفاقم انتشار الأمراض ويهدد حياة السكان

وطنا اليوم:حذّر المتحدث باسم بلدية غزة، عاصم النبيه، من “كارثة صحية وبيئية” تعصف بمدينة غزة، في ظل شحّ حاد في إمدادات المياه واجتياح المدينة حالة من العطش الشديد، حيث يحصل الفرد على أقل من 5 لترات يوميًا فقط، تشمل كافة الاستخدامات، بما في ذلك الشرب والطهي والاستحمام والنظافة، في وقت تشير فيه المعايير الدولية إلى ضرورة توفر 100 لتر على الأقل للفرد يوميًا.
وقال النبيه، إن ما يُضخ إلى المدينة لا يتجاوز 12% من إجمالي احتياجاتها اليومية من المياه، لافتًا إلى أن معظم مناطق غزة متضررة بشدة، فيما تعاني الأحياء الشرقية بشكل خاص بسبب تعذر وصول طواقم البلدية إلى محابس وخطوط توزيع مياه “مكروت”، التي تمثل موردا رئيسيا للمياه في المدينة.
وأشار النبيه إلى أن أكثر من 75% من الآبار المركزية التابعة للبلدية خرجت عن الخدمة، إضافة إلى تضرر أكثر من 100 ألف متر طولي من شبكات المياه، مؤكدًا أن قدرات البلدية في التعامل مع الأزمة محدودة للغاية في ظل النقص الحاد في الوقود والمعدات والآليات الثقيلة ومواد الصيانة.
وأوضح أن محطة تحلية المياه الواقعة شمال غربي المدينة، والتي كانت تغذي غزة بأكثر من 10% من إجمالي وارداتها المائية، توقفت عن العمل منذ بدء العدوان، وهي الآن خارج الخدمة بشكل كامل بسبب الأضرار البالغة التي لحقت بها، دون توفر الإمكانيات اللازمة لصيانتها أو إعادة تشغيلها.
وأكد المتحدث باسم البلدية أن العجز في الوصول إلى خطوط توزيع مياه “مكروت” في المنطقة الشرقية يمنع المهندسين من فحص مدى جاهزية الشبكة أو إصلاحها، مشددًا على ضرورة السماح الفوري لطواقم البلدية بالوصول إلى تلك المواقع لإجراء أعمال الصيانة.
وأشار النبيه إلى أن نقص المياه أدى إلى تفشي أمراض معوية وجلدية، خاصة في مراكز الإيواء وبين الأطفال، وفقًا لتقارير وزارة الصحة الفلسطينية، مجددًا مناشدة البلدية بإدخال كميات كافية من الوقود ومواد ومعدات الصيانة، وتمكين طواقمها من الوصول إلى المرافق الحيوية من أجل الحد من الكارثة وتخفيف معاناة السكان


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