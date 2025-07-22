الوقوف احترامًا!*SOS

*بقلم: د. ذوقان عبيدات*

كثيرة هي الأعمال الخيرية والتطوعية، وقليلة هي الأعمال المخلصة، والصادقة. حضرت اجتماعًا منظمًا لفريق SOS، لجنة الشباب والتعليم، قدموا لنا عرضًا لما يواجهون من تحديات، ولأساليبهم في مواجهة التحديات! وكانوا ناجحين، بسبب صدقهم أولًا، وبسبب تفوقهم في أساليب العمل! تأسرك أناقتهم المهنية، بدءًا من رئيس مجلس الإدارة، والمديرات، والقائدات، وموظفي الاستقبال، وصولًا لألوان قاعاتهم!

(١)

ا*لقائدات العاملات*

قلت ذات مرة: إن الدولة تبني مخلوقات عجيبة بعيدة عن المهارة، والثقة، والإخلاص. تتحدث هذه المخلوقات خضوعًا لرؤسائها، فتبدأ الكلام: بتوجيهات من دولة، معالي ، سعادة، عطوفة لا ليقنعوك بصدقهم بل ليثبتون ولاءهم لرؤسائهم، فلا تستطيع إكمال كلامهم أو متابعته!

خلافًا لذلك، عرض علينا قادة قرى الأطفالSOS كلامًا دقيقًا ليس فيه سوف، بل عملنا، وأنجزنا، ونحتاج دعمكم الفني، والمهني ليزداد تحملنا لمهامّنا!!

(٣)

قرى الأطفال النموذجية، قد لا تكون نموذجية بسبب عوامل محيطة، ولكنها نماذج لأعمال جادة تحاول تحقيق بيئة آمنة للنساء المعنّّفات، والأطفال المعنّفين، بيئة حامية، وحاضنة، ومربية، ومتعلمة! احتفلوا اليوم بتخرّج أول طبيب نشأ في بيادر عطائهم .

(٣)

*وجدت نفسي!*

تتعامل قرى الأطفال النموذجية مع مجالات: المرأة، والشباب، والتربية، والأسرة، والعمل التطوعي، فقلت لهم هذه أنا!!

وهذه مجالاتي إن قبلتم دعمي ومحبتي!

كان معي فريق من التربويين بقيادة د محمود المساد، وممثلين عن المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين د. عاطف كنعان، ونقيب المدارس الخاصة: د. منذر الصوراني، والدكتورة ريم البخيت!

أبدى الجميع رغبتهم في العمل مع قادة القرى.

(٤)

*تميّز القرى*

تبرع فريق بوضع رؤى واضحة لهذه القرى، تتضمن:

نموذج الأسرة، ونموذج طفل sos

والمهارات الحياتية اللازمة للعيش في المجتمع الواسع!

شكرًا مصطفى وشاح، شكرًا رنا الزعبي، شكرًا هديل الفقيه، شكرًا أريج، شكرًا كفى! شكرًا الجميع!

شكرًا أيتها النماذج الفاعلة التى

لم أر مثلها في مؤسّسات الحكومة!

فهمت عليّ؟!!