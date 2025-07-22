11 مليون راكب للباص السريع في 6 أشهر

وطنا اليوم:أكد الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمان المهندس محمد الليمون، ان عدد ركاب الباص سريع التردد خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ حوالي 11 مليون راكب بمجموع 10.955.394 راكب.

وقال، إن عدد ركاب الباص السريع خلال العام الماضي 2024 بلغ حوالي 30 مليون راكب بمجموع 29.859.051 راكب داخل عمان والزرقاء التي يتواجد فيها 3 خطوط.

وبين أن عدد الباصات التي تعمل داخل شركة رؤية عمان التي تشمل باص سريع التردد + باص رؤية عمان 365 باص، من بينهم 107 باص سريع التردد داخل حدود أمانة عمان الكبرى و 64 باص داخل حدود محافظة الزرقاء، فيما يبلغ عدد باصات رؤية عمان 144 باص يعلمون بين الأحياء.

في المقابل كشف الليمون ان الباصات جميعها مراقبة بالكاميرات، حيث تُظهر السائق والركاب، وعليه فإن أي مخالفة أو شكوى من أي طرف يتم الرجوع إلى رقم بطاقة الشخص والتوقيت للنظر فيها، كما أنه بالإمكان الوصول إلى رقم هاتف أي شخص ركب هذه الحافلات.

وأشار إلى أن النظام الآمن في الباصات يتيح أمكانية ارجاع المفقودات إلى أصحابها، مؤكدا أن أي شيئ يتم فقده في الباص عمان أو الباص السريع يتم إرجاعه إلى صاحبه خلال 24 ساعة، كون جميع الباصات مراقبة بالكاميرات.