بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة الأردن يشارك في المعرض التعليمي الدولي الثامن (EDEX) في مدينة أربيل

18 دقيقة ago
بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة الأردن يشارك في المعرض التعليمي الدولي الثامن (EDEX) في مدينة أربيل

وطنا اليوم:انطلقت يوم أمس السبت الموافق 20-7-2024 في مدينة أربيل/ إقليم كردستان العراق فعاليات المعرض التعليمي الدولي الثامن (EDEX) المختص بالسياحة التعليمية، والذي سيستمر لمدة يومين، حيث يشارك الأردن في هذا المعرض من خلال جناح خاص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، إضافةً إلى أجنحة أخرى ل(14) أربعة عشرة جامعة أردنية رسمية وخاصة، منها أكاديميات متخصصة في مجال الطيران، وأخرى في مجال الطهي والسياحة، حيث تم افتتاح المعرض يوم أمس السبت برعاية محافظ مدينة أربيل السيد أوميد خوشناو، وبرفقة سعادة السيد فؤاد المجالي القنصل الأردني العام في مدينة أربيل، والذي تجول بين أجنحة الجامعات الأردنية المشاركة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهوداً جبارة في دعم السياحة التعليمية في المملكة، كما أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء ، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، علماً بأن الوزارة والجامعات الأردنية شاركت، وستشارك في عدد آخر من المعارض التي ستقام في عدة دول خلال العام 2025.
كما تجدر الإشارة إلى أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان العراق الشقيق قرارها الإعتراف رسمياً بجميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة التي شاركت في فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني (أربيل-2024)، والذي عقد في شهر أيار الماضي من عام (2024)، حيث قامت الجامعات المشاركة بتوقيع اتفاقيات مع الجامعات الكردستانية في محافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك خلال فترة إقامة الملتقى، وهو ما يعتبر تتويجاً للجهود التي بذلت في إنجاح هذا الملتقى، كما قام في شهر (5) أيار من العام الحالي (2025) وفد رسمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة تنشيط السياحة، وبالتنسيق مع القنصلية الأردنية العامة في مدينة أربيل بزيارة عمل رسمية لاقليم كردستان العراق التقى خلالها عدداً من المسؤولين في وزارة التربية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما قام الوفد بجولة في عدد من مدارس الاقليم بهدف الترويج للدراسة في الجامعات الأردنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:02

مقتل زياد أبو رستم بالسويداء بعد 14 عامًا من مشاركته في أفراح الأردنيين

11:48

مذكرة تعاون بين عمان الأهلية وشركة باب القمر (جيني) للتدريب العملي وتطوير المهارات الرقمية للطلبة

11:43

فريق عمان الأهلية يفوز بالمركز الثالث في مسابقة FinTech Rally 2025

11:40

بنك ABC في الأردن يساهم في دعم مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية والابتكار

11:34

وفاة بمشاجرة جماعية في منطقة برقش بإربد

11:28

تمهيدا لعملية برية.. الاحتلال ينذر لأول مرة بإخلاء مناطق في دير البلح

11:22

فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأردني لعام 2025

11:14

قرار إسرائيلي بالاستيلاء على 20 عقارا في باب السلسلة بالقدس

11:08

الأشغال: إغلاق طريق عرجان الشمالي في عجلون 90 يوما

11:02

تجارة عمّان والسفارة الماليزية تبحثان فرص الاستثمار والتبادل التجاري

11:00

عروض مسرحية “النهرُ لن يفصلني عنكِ” يومي الخميس والجمعة.

10:42

وفيات الأحد 20-7-2025

وفيات
وفيات الأحد 20-7-2025وفيات الجمعة 18-7-2025الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-7-2025وفيات الأربعاء 16-7-2025