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الأشغال: إغلاق طريق عرجان الشمالي في عجلون 90 يوما

دقيقة واحدة ago
الأشغال: إغلاق طريق عرجان الشمالي في عجلون 90 يوما

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء العمل بمشروع استكمال طريق عرجان الشمالي، في محافظة عجلون ضمن المشاريع المنفذة على حساب موازنة مجلس المحافظة “اللامركزية”.
ونظرا لوجود أعمال قطع صخري لتوسعة الطريق وحرصا على سلامة سالكي الطريق سيتم غلقه أمام حركة السير طيلة فترة العمل والبالغة 90 يوما.
وستشمل الأعمال في المشروع أعمال القطع والردم لزيادة سعة الطريق، وتنفيذ ثلاث طبقات رصف وطبقة اسفلتية سطحية وأعمال لتصريف مياه الامطار تشمل عبارات انبوبية وتبطين الخنادق الجانبية بالخرسانة وأعمال حواجز معدنية لتحقيق السلامة العامة على الطريق.
وأهابت الوزارة بالأخوة المواطنين التعاون معها طيلة فترة العمل واستخدام الطرق البديلة مثل طريق عرجان-ام اللوز -جديتا خلال فترة الاغلاق، علما أن الغلق لا يشمل قاطني المنطقة.
كما اهابت الوزارة بالاخوة المواطنين ومستخدمي الطريق الالتزام بالشواخص المرورية التحذيرية والارشادية والتعليمات الصادرة عن الوزارة والشركاء في مديرية الأمن العام حفاظا على السلامة العامة


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